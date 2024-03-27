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Сегодня, 10:15

«Краснодар» уступил лидерство «Зениту», но не выбыл из гонки за золото. На чемпионство «Спартака» коэффициент — 75.0

Ставки и коэффициенты на фаворитов РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Матео Кассьерра и Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

29 марта стартует 22-й тур РПЛ (21-й еще не сыгран из-за переноса). До финиша сезона у команд осталось всего по 10 матчей. Группа, участвующая в чемпионской гонке, уже сформировалась и серьезно оторвалась от преследователей. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания ФОНБЕТ рассказывают о главных претендентах на золото.

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«Зенит» во второй раз в сезоне вскарабкался на первую строчку, но пока не обеспечил себе комфортный отрыв от преследователей: преимущество над «Краснодаром» — одно очко, над «Динамо» — два. Хотя эксперты все равно считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на чемпионство сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.40, альтернативный вариант с победой другого клуба предложен за 2.95.

Команда из Санкт-Петербурга — гегемон последних пяти розыгрышей РПЛ. В нынешней кампании парни Сергея Семака столкнулись, вероятно, с самой серьезной конкуренцией за долгие годы. Гонка за золотые медали в самом разгаре, а до финиша «Зениту» предстоит еще несколько непростых матчей: против «Краснодара», «Динамо», ЦСКА и других.

Второй фаворит в битве за титул — «Краснодар»: историческое для клуба Сергея Галицкого золото доступно с котировкой 4.50. При этом «быки» провалились на старте весенней части сезона и слетели с первой строчки — сыграли ничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2). До этого черно-зеленые лидировали практически на протяжении всего розыгрыша. После таких результатов даже уволили главного тренера Владимира Ивича.

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«Динамо» после двух побед в двух весенних матчах и осечек лидеров неожиданно внедрилось в чемпионские разборки — отставание от лидирующего «Зенита» лишь два балла. Правда, коэффициент на итоговое первое место москвичей — серьезные 8.00. При этом команда Марцела Лички действительно неплохо выступает и проигрывает меньше всех в РПЛ — в 20 турах уступила только дважды.

Также теоретические шансы на золото есть и у других коллективов:

• ЦСКА — за 50.0;

• «Спартак» — за 75.0;

• «Локомотив» — за 80.0.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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