«Краснодар» уступил лидерство «Зениту», но не выбыл из гонки за золото. На чемпионство «Спартака» коэффициент — 75.0
29 марта стартует 22-й тур РПЛ (21-й еще не сыгран из-за переноса). До финиша сезона у команд осталось всего по 10 матчей. Группа, участвующая в чемпионской гонке, уже сформировалась и серьезно оторвалась от преследователей. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания ФОНБЕТ рассказывают о главных претендентах на золото.
«Зенит» во второй раз в сезоне вскарабкался на первую строчку, но пока не обеспечил себе комфортный отрыв от преследователей: преимущество над «Краснодаром» — одно очко, над «Динамо» — два. Хотя эксперты все равно считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на чемпионство сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.40, альтернативный вариант с победой другого клуба предложен за 2.95.
Команда из Санкт-Петербурга — гегемон последних пяти розыгрышей РПЛ. В нынешней кампании парни Сергея Семака столкнулись, вероятно, с самой серьезной конкуренцией за долгие годы. Гонка за золотые медали в самом разгаре, а до финиша «Зениту» предстоит еще несколько непростых матчей: против «Краснодара», «Динамо», ЦСКА и других.
Второй фаворит в битве за титул — «Краснодар»: историческое для клуба Сергея Галицкого золото доступно с котировкой 4.50. При этом «быки» провалились на старте весенней части сезона и слетели с первой строчки — сыграли ничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2). До этого черно-зеленые лидировали практически на протяжении всего розыгрыша. После таких результатов даже уволили главного тренера Владимира Ивича.
«Динамо» после двух побед в двух весенних матчах и осечек лидеров неожиданно внедрилось в чемпионские разборки — отставание от лидирующего «Зенита» лишь два балла. Правда, коэффициент на итоговое первое место москвичей — серьезные 8.00. При этом команда Марцела Лички действительно неплохо выступает и проигрывает меньше всех в РПЛ — в 20 турах уступила только дважды.
Также теоретические шансы на золото есть и у других коллективов:
• ЦСКА — за 50.0;
• «Спартак» — за 75.0;
• «Локомотив» — за 80.0.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5