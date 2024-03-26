Казахстан сгорел в 1/2 стыков Греции и не поедет на Евро. Выместят злость на Люксембурге?
26 марта на стадионе «Стад Люксембург» в Люксембурге состоится товарищеский матч между одноименной сборной и Казахстаном. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени, в России она показана не будет.
Букмекерская компания Winline неожиданно назвала серьезным фаворитом Люксембург. На победу хозяев поля предложено поставить с коэффициентом 2.19, это приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Казахстана — за 3.45 (24%).
Присмотритесь к варианту «гости не проиграют» (Х2) за 1.69.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.57. Пять из шести предыдущих встреч с участием Казахстана получились «верховыми».
На «обе забьют» выставлена котировка 2.01, на «обе забьют — нет» — 1.78.
Если казахстанцы выиграют хотя бы один тайм, сыграет пари за 2.25. Получится?
Прогноз и ставка на матч Люксембург — Казахстан
Люксембург в прошедшем отборочном турнире к Евро-2024 набрал 17 очков в группе с Боснией, Словакией, Португалией, Исландией и Люксембургом. Девять из них (=три победы) были добыты на домашнем поле. Здесь же состоится игра против Казахстана.
Команда Магомеда Адиева на этой неделе неудачно сыграла стыковой матч с Грецией — уступила 0:5 и лишилась шансов поехать на первенство. Удар довольно серьезный, который просто так спустя несколько дней не забудется.
Для Люксембурга, как для карликовой сборной, важны любой матч и любая победа. А вот Казахстану, вероятно, от предстоящей встречи многого нужно не будет.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5