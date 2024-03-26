Казахстан сгорел в 1/2 стыков Греции и не поедет на Евро. Выместят злость на Люксембурге?

26 марта на стадионе «Стад Люксембург» в Люксембурге состоится товарищеский матч между одноименной сборной и Казахстаном. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени, в России она показана не будет.

Букмекерская компания Winline неожиданно назвала серьезным фаворитом Люксембург. На победу хозяев поля предложено поставить с коэффициентом 2.19, это приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Казахстана — за 3.45 (24%).

Присмотритесь к варианту «гости не проиграют» (Х2) за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.57. Пять из шести предыдущих встреч с участием Казахстана получились «верховыми».

На «обе забьют» выставлена котировка 2.01, на «обе забьют — нет» — 1.78.

Если казахстанцы выиграют хотя бы один тайм, сыграет пари за 2.25. Получится?

Прогноз и ставка на матч Люксембург — Казахстан

Люксембург в прошедшем отборочном турнире к Евро-2024 набрал 17 очков в группе с Боснией, Словакией, Португалией, Исландией и Люксембургом. Девять из них (=три победы) были добыты на домашнем поле. Здесь же состоится игра против Казахстана.

Команда Магомеда Адиева на этой неделе неудачно сыграла стыковой матч с Грецией — уступила 0:5 и лишилась шансов поехать на первенство. Удар довольно серьезный, который просто так спустя несколько дней не забудется.

Для Люксембурга, как для карликовой сборной, важны любой матч и любая победа. А вот Казахстану, вероятно, от предстоящей встречи многого нужно не будет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.83.

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