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Казахстан сгорел в 1/2 стыков Греции и не поедет на Евро. Выместят злость на Люксембурге?

Прогноз на товарищеский матч Люксембург — Казахстан 26 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 марта на стадионе «Стад Люксембург» в Люксембурге состоится товарищеский матч между одноименной сборной и Казахстаном. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени, в России она показана не будет.

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Букмекерская компания Winline неожиданно назвала серьезным фаворитом Люксембург. На победу хозяев поля предложено поставить с коэффициентом 2.19, это приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Казахстана — за 3.45 (24%).

Присмотритесь к варианту «гости не проиграют» (Х2) за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.36, ТМ 2.5 — за 1.57. Пять из шести предыдущих встреч с участием Казахстана получились «верховыми».

На «обе забьют» выставлена котировка 2.01, на «обе забьют — нет» — 1.78.

Если казахстанцы выиграют хотя бы один тайм, сыграет пари за 2.25. Получится?

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Прогноз и ставка на матч Люксембург — Казахстан

Люксембург в прошедшем отборочном турнире к Евро-2024 набрал 17 очков в группе с Боснией, Словакией, Португалией, Исландией и Люксембургом. Девять из них (=три победы) были добыты на домашнем поле. Здесь же состоится игра против Казахстана.

Команда Магомеда Адиева на этой неделе неудачно сыграла стыковой матч с Грецией — уступила 0:5 и лишилась шансов поехать на первенство. Удар довольно серьезный, который просто так спустя несколько дней не забудется.

Для Люксембурга, как для карликовой сборной, важны любой матч и любая победа. А вот Казахстану, вероятно, от предстоящей встречи многого нужно не будет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.83.

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Прогнозы на спорт
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
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Аргентина — Коста-Рика: прогноз на товарищеский матч 27 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Маркус Вендел

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Виктор Александров

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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