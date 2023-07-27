Даниэль Альтмайер — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 27 июля 2023 года
27 июля чемпион турнира в Бостаде Андрей Рублев во втором круге соревнований в Гамбурге сыграет с местным теннисистом Даниэлем Альтмайером. Игра между соперниками начнется не ранее 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Это будет первая встреча спортсменов.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева серьезным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Альтмайера котируется за 3.82 (21%).
Ставка в 1000 рублей на немца в случае его выигрыша принесет существенные 3820 рублей, а чистая прибыль составит 2820 рублей.
При этом эксперты утверждают, что встреча, скорее всего, завершится победой Рублева в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.75.
Можете взять триумф Андрея и с форой по геймам: (-4.5) идет за 1.94, (-5.5) — за 2.55.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.86. В первом круге оба теннисиста пробили «верх».
Тай-брейк в одном из сетов можно взять за 2.77, его отсутствие — за 1.40.
Прогноз и ставка на матч Даниэль Альтмайер — Андрей Рублев
Рублев испытал серьезные проблемы в матче против Сапаты: провел на корте почти три часа и отыграл три матчбола. При этом Андрей мог и должен был закончить встречу в двух партиях, но потеря концентрации в конце первого сета стоила ему потраченных сил и нервов.
Впрочем, по ходу матча россиянин прибавлял и выдерживал как сумасшедший ритм с обменами ударами, так и показал вариативность. С таким набором плюсов победить Альтмайера ему будет проще, чем Сапату. Немец тоже предпочитает мощный теннис, но в этом компоненте будет уступать сопернику. Так что тут стоит ждать двух сетов и убедительной победы Рублева.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 21.5 за 2.08.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1