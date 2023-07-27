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Даниэль Альтмайер — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 27 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Гамбург Даниэль Альтмайер — Андрей Рублев 27 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Getty Images

27 июля чемпион турнира в Бостаде Андрей Рублев во втором круге соревнований в Гамбурге сыграет с местным теннисистом Даниэлем Альтмайером. Игра между соперниками начнется не ранее 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Это будет первая встреча спортсменов.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева серьезным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Альтмайера котируется за 3.82 (21%).

Ставка в 1000 рублей на немца в случае его выигрыша принесет существенные 3820 рублей, а чистая прибыль составит 2820 рублей.

При этом эксперты утверждают, что встреча, скорее всего, завершится победой Рублева в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.75.

Можете взять триумф Андрея и с форой по геймам: (-4.5) идет за 1.94, (-5.5) — за 2.55.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.86. В первом круге оба теннисиста пробили «верх».

Тай-брейк в одном из сетов можно взять за 2.77, его отсутствие — за 1.40.

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Прогноз и ставка на матч Даниэль Альтмайер — Андрей Рублев

Рублев испытал серьезные проблемы в матче против Сапаты: провел на корте почти три часа и отыграл три матчбола. При этом Андрей мог и должен был закончить встречу в двух партиях, но потеря концентрации в конце первого сета стоила ему потраченных сил и нервов.

Впрочем, по ходу матча россиянин прибавлял и выдерживал как сумасшедший ритм с обменами ударами, так и показал вариативность. С таким набором плюсов победить Альтмайера ему будет проще, чем Сапату. Немец тоже предпочитает мощный теннис, но в этом компоненте будет уступать сопернику. Так что тут стоит ждать двух сетов и убедительной победы Рублева.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 21.5 за 2.08.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
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6
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