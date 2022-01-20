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Сегодня, 15:15

Кот-д'Ивуар — Алжир прогноз и ставки на матч Кубка Африки 20 января 2022 года

Матвей Леонов
Футболисты сборной Кот-д&amp;#039;Ивуара.
Фото Reuters

20 января на Кубке Африки Кот-д'Ивуар сыграет с Алжиром. Встреча пройдет в камерунском городе Дуала на стадионе «Япома», начнется в 19.00. Посмотреть встречу можно будет на сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Алжира. На успех команды можно поставить с котировкой 2.34 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа команды Кот-д' Ивуара есть в линии за 3.10 (31%).

Ф1(+1) идет за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.80.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ставку "Алжир не проиграет" можно взять за 1.37.

Шансы Кот-д' Ивуара забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.10.

Уверены, что Алжир сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 6.50.

Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Алжир

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 5.90.

· ТМ 0.5 — 8.40

· Обе забьют: нет — 1.78

· Точный счет: 1:0 — 7.40

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Сочи

 8
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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 16 1 7
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