Кот-д'Ивуар — Алжир прогноз и ставки на матч Кубка Африки 20 января 2022 года

20 января на Кубке Африки Кот-д'Ивуар сыграет с Алжиром. Встреча пройдет в камерунском городе Дуала на стадионе «Япома», начнется в 19.00. Посмотреть встречу можно будет на сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Алжира. На успех команды можно поставить с котировкой 2.34 — это примерно 40% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа команды Кот-д' Ивуара есть в линии за 3.10 (31%).

Ф1(+1) идет за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.80.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ставку "Алжир не проиграет" можно взять за 1.37.

Шансы Кот-д' Ивуара забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.10.

Уверены, что Алжир сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 6.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 5.90.

· ТМ 0.5 — 8.40

· Обе забьют: нет — 1.78

· Точный счет: 1:0 — 7.40