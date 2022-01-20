Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Фантастический камбэк «Тоттенхэма» и вылет «Атлетико» из Кубка Испании принесли игроку почти миллион рублей

Камбэк «Тоттенхэма» и вылет «Атлетико» из Кубка Испании принесли игроку почти миллион рублей
Матвей Леонов
Гарри Кейн.
Фото Reuters

С наступлением нового года европейский футбольный сезон лишь стал еще ярче и интереснее. У некоторых получается получать от этого не только яркие эмоции, но и хорошие деньги. Например, 19 января один из клиентов БЕТСИТИ выиграл 896 665 рублей благодаря экспрессу из трех матчей. В купон вошли следующие события:

· «Лестер» — «Тоттенхэм»: П2 за 2.24. (2:3);

· «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: П2 за 1.84 (1:3);

· «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: «Реал Сосьедад» выйдет в 1/4 Кубка Испании за 1.90. (2:0).

Общий коэффициент: 2.24 х 1.84 х 1.90 = 7.831. На него наш герой поставил 114 502 рубля.

Луис Суарес. «Атлетико» — «Валенсия»: Корреа и Суарес приблизят чемпиона к тройке лидеров

Уверенная игра от «МЮ» и чудо от «Тоттенхэма»

Экспресс мог не зайти уже с самого начала. Первыми матч начали «лисы» и «шпоры», и все в нем складывалось не лучшим образом для лондонской команды. В этой игре «Тоттенхэм» проигрывал вплоть до последних минут.

Повезло «шпорам» в двух вещах: Джонатан Мосс много добавил к основному времени матча, а Стивен Бергвейн, которого уже сватают в «Аякс», удачно вышел на замену, выдав лучшую игру в составе «Тоттенхэма» за почти два года. Голландец сначала сравнял счет на 90+5, а после того, как «Лестер» разыграл мяч с центра поля, завершил быструю атаку своей команды очередным результативным ударом. 3:2 — «Тоттенхэм» выдает возможно самую огненную концовку сезона в АПЛ, а экспресс нашего счастливчика чудом выживает.

В это же время на «Брентфорд комьюнити» Ральф Рангник, обнимаясь с Криштиану Роналду, довольно буднично обыгрывает «Брентфорд», благодаря голам молодежи. Эланга и Гринвуд меньше чем за 20 минут второго тайма решили исход игры, а мяч Рэшфорда в заключительные минуты встречи окончательно убил интригу — гол престижа хозяевам не помог. И здесь успех.

В матче Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Атлетико» все также было довольно буднично. Команда Симеоне и без того не считалась фаворитом встречи, а уж после двух ударов в створ против шести по итогам первого тайма все стало окончательно понятно. Сан-себастьянцы без особого труда обыграли мадридцев благодаря голам вечно перспективных Аднана Янузая и Александра Сорлота, пройдя в 1/4 финала. На это и ставил наш герой.

Его экспресс с коэффициентом 7.831 сыграл, а 114 502 рубля превратились в 896 665 рублей. Поздравляем счастливчика!

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кот-д'Ивуар — Алжир прогноз и ставки на матч Кубка Африки 20 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости