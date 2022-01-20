Фантастический камбэк «Тоттенхэма» и вылет «Атлетико» из Кубка Испании принесли игроку почти миллион рублей
С наступлением нового года европейский футбольный сезон лишь стал еще ярче и интереснее. У некоторых получается получать от этого не только яркие эмоции, но и хорошие деньги. Например, 19 января один из клиентов БЕТСИТИ выиграл 896 665 рублей благодаря экспрессу из трех матчей. В купон вошли следующие события:
· «Лестер» — «Тоттенхэм»: П2 за 2.24. (2:3);
· «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: П2 за 1.84 (1:3);
· «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: «Реал Сосьедад» выйдет в 1/4 Кубка Испании за 1.90. (2:0).
Общий коэффициент: 2.24 х 1.84 х 1.90 = 7.831. На него наш герой поставил 114 502 рубля.
Уверенная игра от «МЮ» и чудо от «Тоттенхэма»
Экспресс мог не зайти уже с самого начала. Первыми матч начали «лисы» и «шпоры», и все в нем складывалось не лучшим образом для лондонской команды. В этой игре «Тоттенхэм» проигрывал вплоть до последних минут.
Повезло «шпорам» в двух вещах: Джонатан Мосс много добавил к основному времени матча, а Стивен Бергвейн, которого уже сватают в «Аякс», удачно вышел на замену, выдав лучшую игру в составе «Тоттенхэма» за почти два года. Голландец сначала сравнял счет на 90+5, а после того, как «Лестер» разыграл мяч с центра поля, завершил быструю атаку своей команды очередным результативным ударом. 3:2 — «Тоттенхэм» выдает возможно самую огненную концовку сезона в АПЛ, а экспресс нашего счастливчика чудом выживает.
В это же время на «Брентфорд комьюнити» Ральф Рангник, обнимаясь с Криштиану Роналду, довольно буднично обыгрывает «Брентфорд», благодаря голам молодежи. Эланга и Гринвуд меньше чем за 20 минут второго тайма решили исход игры, а мяч Рэшфорда в заключительные минуты встречи окончательно убил интригу — гол престижа хозяевам не помог. И здесь успех.
В матче Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Атлетико» все также было довольно буднично. Команда Симеоне и без того не считалась фаворитом встречи, а уж после двух ударов в створ против шести по итогам первого тайма все стало окончательно понятно. Сан-себастьянцы без особого труда обыграли мадридцев благодаря голам вечно перспективных Аднана Янузая и Александра Сорлота, пройдя в 1/4 финала. На это и ставил наш герой.
Его экспресс с коэффициентом 7.831 сыграл, а 114 502 рубля превратились в 896 665 рублей. Поздравляем счастливчика!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7