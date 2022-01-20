Фантастический камбэк «Тоттенхэма» и вылет «Атлетико» из Кубка Испании принесли игроку почти миллион рублей

С наступлением нового года европейский футбольный сезон лишь стал еще ярче и интереснее. У некоторых получается получать от этого не только яркие эмоции, но и хорошие деньги. Например, 19 января один из клиентов БЕТСИТИ выиграл 896 665 рублей благодаря экспрессу из трех матчей. В купон вошли следующие события:

· «Лестер» — «Тоттенхэм»: П2 за 2.24. (2:3);

· «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: П2 за 1.84 (1:3);

· «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: «Реал Сосьедад» выйдет в 1/4 Кубка Испании за 1.90. (2:0).

Общий коэффициент: 2.24 х 1.84 х 1.90 = 7.831. На него наш герой поставил 114 502 рубля.

Уверенная игра от «МЮ» и чудо от «Тоттенхэма»

Экспресс мог не зайти уже с самого начала. Первыми матч начали «лисы» и «шпоры», и все в нем складывалось не лучшим образом для лондонской команды. В этой игре «Тоттенхэм» проигрывал вплоть до последних минут.

Повезло «шпорам» в двух вещах: Джонатан Мосс много добавил к основному времени матча, а Стивен Бергвейн, которого уже сватают в «Аякс», удачно вышел на замену, выдав лучшую игру в составе «Тоттенхэма» за почти два года. Голландец сначала сравнял счет на 90+5, а после того, как «Лестер» разыграл мяч с центра поля, завершил быструю атаку своей команды очередным результативным ударом. 3:2 — «Тоттенхэм» выдает возможно самую огненную концовку сезона в АПЛ, а экспресс нашего счастливчика чудом выживает.

В это же время на «Брентфорд комьюнити» Ральф Рангник, обнимаясь с Криштиану Роналду, довольно буднично обыгрывает «Брентфорд», благодаря голам молодежи. Эланга и Гринвуд меньше чем за 20 минут второго тайма решили исход игры, а мяч Рэшфорда в заключительные минуты встречи окончательно убил интригу — гол престижа хозяевам не помог. И здесь успех.

В матче Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Атлетико» все также было довольно буднично. Команда Симеоне и без того не считалась фаворитом встречи, а уж после двух ударов в створ против шести по итогам первого тайма все стало окончательно понятно. Сан-себастьянцы без особого труда обыграли мадридцев благодаря голам вечно перспективных Аднана Янузая и Александра Сорлота, пройдя в 1/4 финала. На это и ставил наш герой.

Его экспресс с коэффициентом 7.831 сыграл, а 114 502 рубля превратились в 896 665 рублей. Поздравляем счастливчика!