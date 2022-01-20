«Эльче» — «Реал»: прогноз на матч Кубка Испании 20 января 2022 года

20 января 2022 года в 1/8 Кубка Испании «Эльче» сыграет дома с «Реалом». Встреча пройдет в городе Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», начало — в 18.00. Трансляцию можно посмотреть на сервисе megogo.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Реала» можно за 1.47 — это примерно 66% вероятности. Успех «Эльче» оценивается коэффициентом 7.20 (13%), а ничья — 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

· Ф1(0) идет за 6.00, а Ф2(0) — за 1.13;

· Ф1(+1.5) идет за 1.66, а Ф2(-1.5) — за 2.22;

· Ф1(+2.5) идет за 1.24, а Ф2(-2.5) — за 4.10.

Последняя игра «Реала» в гостях против «Эльче» завершилась победой мадридцев, а также заходом ставки «обе забьют» — 2:1. Выбрать ставку «обе забьют» на предстоящий матч можно с коэффициентом 1.81.

«Эльче» хоть и забивает дома, однако делает это нечасто. Четыре из пяти последних домашних встреч команда закончила с индивидуальным тоталом меньше 1.5. Поставить на это теперь можно за котировку 1.27. Это хорошо подойдет для экспресса.

На предыдущей стадии Кубка Испании в матче против «Алькояно» «Реал» забил три мяча. Поставить на индивидуальный тотал мадридцев больше 2.5 в грядущей встрече можно за 2.60.