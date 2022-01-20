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Сегодня, 13:15

«Эльче» — «Реал»: прогноз на матч Кубка Испании 20 января 2022 года

Виталий Пудздрав
Лука Модрич.
Фото Reuters

20 января 2022 года в 1/8 Кубка Испании «Эльче» сыграет дома с «Реалом». Встреча пройдет в городе Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», начало — в 18.00. Трансляцию можно посмотреть на сервисе megogo.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Реала» можно за 1.47 — это примерно 66% вероятности. Успех «Эльче» оценивается коэффициентом 7.20 (13%), а ничья — 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

· Ф1(0) идет за 6.00, а Ф2(0) — за 1.13;

· Ф1(+1.5) идет за 1.66, а Ф2(-1.5) — за 2.22;

· Ф1(+2.5) идет за 1.24, а Ф2(-2.5) — за 4.10.

Последняя игра «Реала» в гостях против «Эльче» завершилась победой мадридцев, а также заходом ставки «обе забьют» — 2:1. Выбрать ставку «обе забьют» на предстоящий матч можно с коэффициентом 1.81.

«Эльче» хоть и забивает дома, однако делает это нечасто. Четыре из пяти последних домашних встреч команда закончила с индивидуальным тоталом меньше 1.5. Поставить на это теперь можно за котировку 1.27. Это хорошо подойдет для экспресса.

Испания. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 21:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Реал

На предыдущей стадии Кубка Испании в матче против «Алькояно» «Реал» забил три мяча. Поставить на индивидуальный тотал мадридцев больше 2.5 в грядущей встрече можно за 2.60.

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ФК Эльче
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«Арсенал» — «Ливерпуль»: коэффициенты и ставки на матч Кубка лиги 20 января
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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