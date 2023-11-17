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Италия — Северная Македония: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония 17 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Италия — Северная Македония.
Фото Global Look Press

17 ноября сборные Италии и Северной Македонии встретятся в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Риме на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия
Северная Македония

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Лучано Спаллетти можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 82% вероятности. Выигрыш гостей оценен гигантской котировкой 20.00 (5%). Ничья идет за 8.00 (13%).

В первом круге соперники обменялись точными выстрелами (1:1). На «обе забьют» дали 2.70, обратный вариант представлен за 1.47.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.34.

В двух выездах из трех македонцы влетели всухую — Англии (0:7) и Украине (0:2). Рынок на то, что гости не огорчат итальянцев, можно взять за 1.51.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «скуадры адзурры». Этот счет предложили за 4.96.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Италия — Северная Македония

В предыдущем туре парни Лучано Спаллетти потерпели поражение на «Уэмбли» от Англии (1:3) и внесли интригу в борьбу за второе место. Еще одна осечка может лишить «скуадру адзурру» прямой путевки на Евро-2024. Соперник подобрался крайне неудобный. Итальянцы не одолели «красных львов» уже трижды подряд: в первом круге нынешнего отбора сыграли вничью (1:1), уступили в стыковой встрече ЧМ-2022 (0:1) и поделили очки в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Но действующие чемпионы Европы просто не могут позволить себе пропустить второй крупный турнир подряд и обязаны прервать неудачную серию, чтобы этого не произошло. Тем более помимо «мирного» результата с лазурной командой македонцы пока обыграли только Мальту (2:1 и 2:0). Коллектив Благоя Милевски влетел Англии (0:7), а Украине даже дважды (2:3 и 0:2).

Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТМ 3.5 гола за 1.78.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
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