Италия — Северная Македония: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 ноября 2023 года
17 ноября сборные Италии и Северной Македонии встретятся в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Риме на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Лучано Спаллетти можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 82% вероятности. Выигрыш гостей оценен гигантской котировкой 20.00 (5%). Ничья идет за 8.00 (13%).
В первом круге соперники обменялись точными выстрелами (1:1). На «обе забьют» дали 2.70, обратный вариант представлен за 1.47.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.34.
В двух выездах из трех македонцы влетели всухую — Англии (0:7) и Украине (0:2). Рынок на то, что гости не огорчат итальянцев, можно взять за 1.51.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «скуадры адзурры». Этот счет предложили за 4.96.
Прогноз и ставка на матч Италия — Северная Македония
В предыдущем туре парни Лучано Спаллетти потерпели поражение на «Уэмбли» от Англии (1:3) и внесли интригу в борьбу за второе место. Еще одна осечка может лишить «скуадру адзурру» прямой путевки на Евро-2024. Соперник подобрался крайне неудобный. Итальянцы не одолели «красных львов» уже трижды подряд: в первом круге нынешнего отбора сыграли вничью (1:1), уступили в стыковой встрече ЧМ-2022 (0:1) и поделили очки в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Но действующие чемпионы Европы просто не могут позволить себе пропустить второй крупный турнир подряд и обязаны прервать неудачную серию, чтобы этого не произошло. Тем более помимо «мирного» результата с лазурной командой македонцы пока обыграли только Мальту (2:1 и 2:0). Коллектив Благоя Милевски влетел Англии (0:7), а Украине даже дважды (2:3 и 0:2).
Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТМ 3.5 гола за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3