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«Кельн» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 24 ноября 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Кельн» — «Бавария» 24 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

24 ноября «Кельн» и «Бавария» откроют программу 12-го тура бундеслиги. Встреча состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» и стартует по свистку арбитра Марко Фрица в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
24 нояб, 22:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Бавария

В букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.26, это около 76% вероятности. Триумф «Кельна» предложен с котировкой 10.00 (10%). Ничья оценена в 7.18 (14%).

Успех «Баварии» с форой (-2) идет за 1.98. Если предполагаете, что красно-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2) за 1.85.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.64, обратный вариант — за 2.27.

Также аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.40, ТМ 3 — за 2.98.

В двух предыдущих турах Харри Кейн и компания прихлопнули дортмундскую «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Индивидуальный тотал красных больше трех мячей имеется за 2.11.

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Прогноз и ставка на матч «Кельн» — «Бавария»

Вылет из Кубка Германии от «Саарбрюкена» из третьей немецкой лиги здорово встряхнул мюнхенцев: в двух следующих турах чемпионата парни Томаса Тухеля размотали «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Невообразимо хорош Харри Кейн — дортмундцев огорчил хет-триком, а дебютантов бундеслиги — дублем. Между этим англичанин выстрелил дуплетом в ворота «Галатасарая» (2:1), а еще раньше вонзил трешку «Дармштадту» (8:0). «Кельн» завис в зоне вылета и месяц назад был уничтожен «Лейпцигом» (0:6). Разыгравшаяся атака «Баварии» не пожалеет «козлов».

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше трех мячей за 2.11 (если мюнхенцы оформят ровно три гола, будет возврат).

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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Василий Уткин верит в грандиозную результативность команд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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