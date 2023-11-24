«Кельн» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 24 ноября 2023 года
24 ноября «Кельн» и «Бавария» откроют программу 12-го тура бундеслиги. Встреча состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» и стартует по свистку арбитра Марко Фрица в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 22.25 мск.
В букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.26, это около 76% вероятности. Триумф «Кельна» предложен с котировкой 10.00 (10%). Ничья оценена в 7.18 (14%).
Успех «Баварии» с форой (-2) идет за 1.98. Если предполагаете, что красно-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2) за 1.85.
Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.64, обратный вариант — за 2.27.
Также аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.40, ТМ 3 — за 2.98.
В двух предыдущих турах Харри Кейн и компания прихлопнули дортмундскую «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Индивидуальный тотал красных больше трех мячей имеется за 2.11.
Прогноз и ставка на матч «Кельн» — «Бавария»
Вылет из Кубка Германии от «Саарбрюкена» из третьей немецкой лиги здорово встряхнул мюнхенцев: в двух следующих турах чемпионата парни Томаса Тухеля размотали «Боруссию» и «Хайденхайм» (4:0 и 4:2). Невообразимо хорош Харри Кейн — дортмундцев огорчил хет-триком, а дебютантов бундеслиги — дублем. Между этим англичанин выстрелил дуплетом в ворота «Галатасарая» (2:1), а еще раньше вонзил трешку «Дармштадту» (8:0). «Кельн» завис в зоне вылета и месяц назад был уничтожен «Лейпцигом» (0:6). Разыгравшаяся атака «Баварии» не пожалеет «козлов».
Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше трех мячей за 2.11 (если мюнхенцы оформят ровно три гола, будет возврат).
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3