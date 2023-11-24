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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз на матч лиги 1 24 ноября 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Крислен Матсима и Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

24 ноября в 13-м туре чемпионата Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к лидеру таблицы — «ПСЖ». Поединок состоится на стадионе «Парк де Пренс». Арбитр Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 13-й тур
24 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монако

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, это около 65% вероятности. Победу красно-белых предложили с котировкой 6.35 (16%). Ничья доступна за 5.35 (19%).

Монегаски не уступили красно-синим в трех поединках подряд. Непоражение гостей на «Парк де Пренс» идет за 2.93.

Тотал больше трех мячей дали за 1.57, ТМ 3 — за 2.41. Вариант «обе забьют» оценен за 1.57, обратный рынок — за 2.43.

Александр Головин принял участие в 11 турах лиги 1 и отметился пятью голами. Точный выстрел россиянина в ворота парижан можно взять за 4.70.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

Красно-белые имеют положительный баланс в трех последних разборках с парижанами, а в двух случаях поражали ворота красно-синих трижды (3:0 и 3:1). Правда, оба поединка прошли на стадионе «Луи II» — игры на «Парк де Пренс» получались чуть менее результативными. В прошлой кампании команды разделили очки (1:1), а в двух сезонах до этого обменялись победами с одинаковым счетом (2:0). Стоит ждать, что новый раунд противостояния получится столь же осторожным.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.41 (если соперники оформят ровно три гола, будет возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 24 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

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 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 12 1 4
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Спартак

 11 1 3
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