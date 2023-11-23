«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Василий Уткин верит в грандиозную результативность команд
25 ноября в 15.30 по московскому времени в 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Манчестер Сити»
Действующий чемпион Англии лидирует и в этом сезоне АПЛ. Впрочем, на данный момент преимущество «Сити» над «Ливерпулем» и «Арсеналом» минимальное — всего одно очко. В пяти предыдущих турах премьер-лиги «горожане» одержали три победы при ничьей и одном поражении. На этом отрезке они уступили «Арсеналу» (0:1), одолели «Брайтон» (2:1), разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0) с «Борнмутом» (6:1) и в сверхрезультативном матче сыграли вничью с «Челси» (4:4). В свою очередь в Лиге чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы досрочно вышли в плей-офф. На групповом этапе они по разу победили «Црвену Звезду» (3:1) и «Лейпциг» (3:1), а также дважды взяли верх над «Янг Бойз» (3:1 и 3:0).
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«Манчестер Сити» демонстрирует зрелищный футбол и занимает первое место в АПЛ по голам (32). При этом в трех последних встречах в чемпионате Англии команда в общей сложности забила 13 мячей. Как и в прошлом сезоне, неудержим Эрлин Холанн, который является лучшим игроком АПЛ по системе «гол+пас» (13 голов и три ассиста).
В какой форме «Ливерпуль»
«Ливерпуль» показывает, что способен побороться за чемпионство. Беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ составляет пять матчей, в которых они разошлись миром с «Брайтоном» (2:2), победили «Эвертон» (2:0) с «Ноттингем Форест» (3:0), сыграли вничью с «Лутоном» (1:1) и разгромили «Брентфорд» (3:0). Всего же в этом сезоне премьер-лиги красные набрали 27 очков и располагаются на второй позиции в таблице, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям. Вместе с тем в Лиге Европы «Ливерпуль» лидирует в своей группе. В первых трех встречах в турнире команда Юргена Клоппа победила ЛАСК (3:1), бельгийский «Унион» (2:0) и «Тулузу» (5:1), но затем потерпела поражение от французского клуба в ответном поединке.
Как и «Манчестер Сити», «Ливерпуль» демонстрирует высокую результативность. В АПЛ мерсисайдцы делят третье место с «Ньюкаслом» по забитым мячам (по 27). В последнем матче красные отправили три мяча в ворота «Брентфорда». Эту игру блестяще провел Мохамед Салах, который оформил дубль. С 10 мячами и четырьмя ассистами египтянин идет на второй строчке в чемпионате по системе «гол+пас».
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
В пяти предыдущих очных встречах во всех турнирах минимальное преимущество на стороне «Ливерпуля»: три победы и два поражения. В прошлом сезоне АПЛ красные обыграли «горожан» на своем поле (1:0), но затем крупно уступили в гостях (1:4). Между этими матчами состоялся поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» победил в напряженной борьбе (3:2).
Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября
«Предстоящий матч лидеров АПЛ обещает стать захватывающим. В личных противостояниях Гвардиола и Клопп практически всегда играют в открытый футбол, что положительно сказывается на результативности. В семи из восьми последних очных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменивались голами и на двоих забивали не менее трех мячей. Думаю, что так произойдет и в этот раз, учитывая, что сейчас обе команды мощно смотрятся в нападении, но при этом склонны к ошибкам в обороне. Перед паузой на матчи сборных проблемы в защите не позволили «горожанам» победить «Челси». Мерсисайдцы же в этом сезоне еще ни разу не обходились без пропущенных мячей в выездных встречах», — заявил Уткин.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3