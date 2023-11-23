«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Василий Уткин верит в грандиозную результативность команд

25 ноября в 15.30 по московскому времени в 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии лидирует и в этом сезоне АПЛ. Впрочем, на данный момент преимущество «Сити» над «Ливерпулем» и «Арсеналом» минимальное — всего одно очко. В пяти предыдущих турах премьер-лиги «горожане» одержали три победы при ничьей и одном поражении. На этом отрезке они уступили «Арсеналу» (0:1), одолели «Брайтон» (2:1), разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0) с «Борнмутом» (6:1) и в сверхрезультативном матче сыграли вничью с «Челси» (4:4). В свою очередь в Лиге чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы досрочно вышли в плей-офф. На групповом этапе они по разу победили «Црвену Звезду» (3:1) и «Лейпциг» (3:1), а также дважды взяли верх над «Янг Бойз» (3:1 и 3:0).

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«Манчестер Сити» демонстрирует зрелищный футбол и занимает первое место в АПЛ по голам (32). При этом в трех последних встречах в чемпионате Англии команда в общей сложности забила 13 мячей. Как и в прошлом сезоне, неудержим Эрлин Холанн, который является лучшим игроком АПЛ по системе «гол+пас» (13 голов и три ассиста).

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» показывает, что способен побороться за чемпионство. Беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ составляет пять матчей, в которых они разошлись миром с «Брайтоном» (2:2), победили «Эвертон» (2:0) с «Ноттингем Форест» (3:0), сыграли вничью с «Лутоном» (1:1) и разгромили «Брентфорд» (3:0). Всего же в этом сезоне премьер-лиги красные набрали 27 очков и располагаются на второй позиции в таблице, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям. Вместе с тем в Лиге Европы «Ливерпуль» лидирует в своей группе. В первых трех встречах в турнире команда Юргена Клоппа победила ЛАСК (3:1), бельгийский «Унион» (2:0) и «Тулузу» (5:1), но затем потерпела поражение от французского клуба в ответном поединке.

Как и «Манчестер Сити», «Ливерпуль» демонстрирует высокую результативность. В АПЛ мерсисайдцы делят третье место с «Ньюкаслом» по забитым мячам (по 27). В последнем матче красные отправили три мяча в ворота «Брентфорда». Эту игру блестяще провел Мохамед Салах, который оформил дубль. С 10 мячами и четырьмя ассистами египтянин идет на второй строчке в чемпионате по системе «гол+пас».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В пяти предыдущих очных встречах во всех турнирах минимальное преимущество на стороне «Ливерпуля»: три победы и два поражения. В прошлом сезоне АПЛ красные обыграли «горожан» на своем поле (1:0), но затем крупно уступили в гостях (1:4). Между этими матчами состоялся поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» победил в напряженной борьбе (3:2).

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября

«Предстоящий матч лидеров АПЛ обещает стать захватывающим. В личных противостояниях Гвардиола и Клопп практически всегда играют в открытый футбол, что положительно сказывается на результативности. В семи из восьми последних очных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменивались голами и на двоих забивали не менее трех мячей. Думаю, что так произойдет и в этот раз, учитывая, что сейчас обе команды мощно смотрятся в нападении, но при этом склонны к ошибкам в обороне. Перед паузой на матчи сборных проблемы в защите не позволили «горожанам» победить «Челси». Мерсисайдцы же в этом сезоне еще ни разу не обходились без пропущенных мячей в выездных встречах», — заявил Уткин.

Василий предложил ставку «обе забьют и тотал больше 2.5», которую в букмекерской компании ФОНБЕТ можно сыграть за коэффициент 1.80.

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