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Казахстан — Сан-Марино: команда Адиева сделает еще один шаг к мечте

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Сан-Марино 17 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сборная Казахстана.
Фото Getty Images

17 ноября в девятом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана примет дома Сан-Марино. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 17.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 нояб, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Сан-Марино

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что Казахстан расправится с аутсайдером группы. На победу команды Магомеда Адиева можно поставить с коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Сан-Марино оценен громадными 60.0 (1%), ничья идет за 15.0 (5%).

На то, что хозяева победят с разницей минимум в четыре мяча, котировка — 2.36. Если же считаете, что Сан-Марино не даст себя в обиду, возьмите Ф2(+3.5) за 1.56.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.90. Два из трех матчей между этими сборными завершились четырьмя голами.

Если Казахстан нанесет восемь и более ударов в створ ворот соперника, сыграет коэффициент 1.81.

А вот победу Сан-Марино по фолам можно оформить за нескромные 4.90.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Сан-Марино

Сборная Казахстана занимает третье место в группе, но все еще имеет шансы напрямую пробиться на Евро-2024. Отставание от Дании и Словении составляет четыре балла, но эти команды играют в девятом туре между собой, поэтому кто-то точно потеряет очки. Так что в случае победы над Сан-Марино коллектив Адиева может серьезно поправить ситуацию и приблизиться к мечте — первому в истории попаданию в финальный этап крупного турнира.

Команда Сан-Марино проиграла все восемь матчей отбора, забила всего один мяч и пропустила 25. Очевидно, что в Астане карликовой сборной ловить нечего, а вот хозяева сделают все возможное, чтобы не просто победить, но и сделать это крупно.

Рекомендуемая ставка: Казахстан выиграет с форой (-3.5) за 2.36.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Италия — Северная Македония: где смотреть матч отбора Евро-2024 17 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
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