Казахстан — Сан-Марино: команда Адиева сделает еще один шаг к мечте
17 ноября в девятом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Казахстана примет дома Сан-Марино. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть матч можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 17.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что Казахстан расправится с аутсайдером группы. На победу команды Магомеда Адиева можно поставить с коэффициентом 1.06, это примерно 94% вероятности исхода. Успех Сан-Марино оценен громадными 60.0 (1%), ничья идет за 15.0 (5%).
На то, что хозяева победят с разницей минимум в четыре мяча, котировка — 2.36. Если же считаете, что Сан-Марино не даст себя в обиду, возьмите Ф2(+3.5) за 1.56.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.90. Два из трех матчей между этими сборными завершились четырьмя голами.
Если Казахстан нанесет восемь и более ударов в створ ворот соперника, сыграет коэффициент 1.81.
А вот победу Сан-Марино по фолам можно оформить за нескромные 4.90.
Прогноз и ставка на матч Казахстан — Сан-Марино
Сборная Казахстана занимает третье место в группе, но все еще имеет шансы напрямую пробиться на Евро-2024. Отставание от Дании и Словении составляет четыре балла, но эти команды играют в девятом туре между собой, поэтому кто-то точно потеряет очки. Так что в случае победы над Сан-Марино коллектив Адиева может серьезно поправить ситуацию и приблизиться к мечте — первому в истории попаданию в финальный этап крупного турнира.
Команда Сан-Марино проиграла все восемь матчей отбора, забила всего один мяч и пропустила 25. Очевидно, что в Астане карликовой сборной ловить нечего, а вот хозяева сделают все возможное, чтобы не просто победить, но и сделать это крупно.
Рекомендуемая ставка: Казахстан выиграет с форой (-3.5) за 2.36.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3