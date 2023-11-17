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Италия — Северная Македония: где смотреть матч отбора Евро-2024 17 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония 17 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Доменико Берарди (сборная Италии).
Фото Global Look Press

17 ноября Италия примет сборную Северной Македонии на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча девятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует в 22.45 по московскому времени. Главный судья — Феликс Цвайер из Германии. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия
Северная Македония

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Италии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 82% вероятности. Успех коллектива Благоя Милевски оценен котировкой 20.00 (5%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 8.00 (13%).

Выигрыш «скуадры адзурры» с форой (-2) ждет вас за 1.77. Обратный рынок на гостей имеется за 2.02.

В первом круге команды поделили очки в Скопье (1:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.34.

Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: эта опция представлена за 2.70. На «обе забьют — нет» дали 1.47.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Самым вероятным автором взятия ворот аналитики назвали Доменико Берарди. Результативный удар вингера «Сассуоло» можно взять за 1.90.

Индивидуальный тотал итальянцев больше 2.5 мяча оценили в 1.78.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на «сухую» викторию парней Лучано Спаллетти:

  • 2:0 — за 4.96;
  • 3:0 — за 5.54;
  • 1:0 — за 6.68.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Крылья Советов

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 12 1 3
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