Камбэк «Лестера» против «Спартака» принес клиенту букмекера более 1 500 000 рублей

20 октября один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ выиграл более 1 500 000 рублей. Счастливчик сделал ставку типа «экспресс» из восьми еврокубковых событий на 8000 рублей.

Игрок воспользовался возможностью совмещать ставки на исход и статистику одного и того же матча.

В купон «экспресса» вошли следующие исходы:

— победа «Ливерпуля» над «Атлетико» — коэффициент 2.28;

— успех «Ювентуса» в противостоянии с «Зенитом» — 2.28;

— триумф «ПСЖ» в игре с «РБ Лейпциг» — 1.54;

— выигрыш «Аякса» в матче с «Боруссией» Дортмунд — 2.26;

— успех «Вильярреала» в поединке с «Янг Бойз» — 2.24;

— победа «Лестера» над «Спартаком» — 1.85;

— выигрыш «ПСЖ» у «РБ Лейпциг» в 1-м тайме по угловым — 1.50;

— преимущество «Аякса» над «Боруссией» по угловым в 1-м тайме — 1.90.

Общий коэффициент экспресса получился 213.6798 благодаря перемножению котировок с каждого события в купоне: 2.28 x 2.28 x 1.54 x 2.26 x 2.24 x 1.85 x 1.50 x 1.90.

Встречи с участием «ПСЖ», «Аякса» и «Ливерпуля» завершились 19 октября — до крупного выигрыша оставалось всего три исхода. Вначале помог камбэк «Лестера» — англичане проигрывали «Спартаку» 0:2 по ходу первого тайма, но в итоге выиграли со счетом 4:3.

«Вильярреал» и «Ювентус» играли параллельно в позднем слоте матчей Лиги чемпионов. Испанцы добились легкого успеха со счетом 4:1, а победный гол «Ювентуса» пришлось ждать до 86-й минуты — его автором стал Кулушевски.

После финального свистка в двух последних матчах купона игрок БЕТСИТИ получил на выплату 1 709 438,4 рубля, а чистая прибыль составила 1 701 438,4 рубля.

В БЕТСИТИ вы можете выиграть с одной ставки до 10 000 000 рублей чистой прибыли!