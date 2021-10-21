«Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 октября

21 октября «Локомотив» сыграет на московской «РЖД Арене» с турецким «Галатасараем». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы и стартует в 22.00. Встречу покажет «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21.45.

«Локомотив» подходит к третьему туру Лиги Европы с одним очком и четвертым местом в таблице. В недавнем матче клуб уступил «Лацио» со счетом 0:2.

«Галатасарай» за два матча набрал четыре очка и возглавляет группу E. В прошлом туре команда сыграла с «Марселем» вничью со счетом 0:0.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу «Локомотива» можно за 2.70 — это около 36% вероятности. Успех «Галатасарая» также оценивается коэффициентом 2.70 (36%), а ничья идет за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.23, а Ф2(-1.5) — за 5.50.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.06. ТМ можно взять за 1.82.

Голы «Локо» в двух таймах можно забрать за 1.90. Аналогичный исход на «Галатасарай» есть за 4.00.