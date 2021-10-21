21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» примет «Галатасарай». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу. Сделать ставку на успех «Локомотива», как и «Галатасарая», можно с коэффициентом 2.70 — это примерно 36% вероятности. Ничья идет за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «Локомотив» можно получить на выплату 2700 рублей в случае успеха московской команды.

Ф1(0) идет за 1.90, а Ф2(0) — за 1.95.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.06, а ТМ 2.5 — за 1.82.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.83. Противоположный исход идет за 1.98.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.85, а удаления — 4.00.