«Кадис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 15 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
15 апреля в чемпионате Испании свой матч проведет мадридский «Реал». Соперником команды Карло Анчелотти в 29-м туре станет «Кадис». Игра пройдет на арене «Нуэво Мирандилья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.
Букмекеры считают «Реал» фаворитом игры. На победу вице-лидера ла лиги можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.19 (23%), успех «Кадиса» — за 5.39 (16%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 5390 рублей.
Считаете, что «Реал» утратил мотивацию и не победит аутсайдера? Вариант 1Х идет за 2.34.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.05. Дома у «Кадиса» «верх» прошел только в одном из семи последних матчей.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.86, противоположный исход — за 1.95.
Бензема — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его точный удар можно поставить за достаточно скромные 1.79.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
1:0 в пользу гостей — 7.31;
-
ничья 1:1 — 7.50;
-
2:0 на «Реал» — 7.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
4
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4