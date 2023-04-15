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«Кадис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 15 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Кадис» — «Реал» 15 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Реал».
Фото Global Look Press

15 апреля в чемпионате Испании свой матч проведет мадридский «Реал». Соперником команды Карло Анчелотти в 29-м туре станет «Кадис». Игра пройдет на арене «Нуэво Мирандилья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал

Букмекеры считают «Реал» фаворитом игры. На победу вице-лидера ла лиги можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.19 (23%), успех «Кадиса» — за 5.39 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша принесет выплату в 5390 рублей.

Считаете, что «Реал» утратил мотивацию и не победит аутсайдера? Вариант 1Х идет за 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.05. Дома у «Кадиса» «верх» прошел только в одном из семи последних матчей.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.86, противоположный исход — за 1.95.

Бензема — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его точный удар можно поставить за достаточно скромные 1.79.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Вест Хэм» — «Арсенал»: Артета заберет легкие три очка на пути к чемпионству

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу гостей — 7.31;

  • ничья 1:1 — 7.50;

  • 2:0 на «Реал» — 7.75.

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ФК Кадис
ФК Реал
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«Урал» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

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Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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