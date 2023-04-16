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Сегодня, 09:15

«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 16 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

16 апреля «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сыграет с «Барселоной» в 29-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется по свистку арбитра Хуана Сантаны в 17.15 по московскому времени. Трансляция матча на онлайн-платформе «Okko Спорт» стартует в 17.05 мск.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Букмекеры считают каталонцев безоговорочным фаворитом поединка. На Хави и компанию предложена котировка 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Хетафе» идет за 5.97 (16%).

Команда из пригорода Мадрида победила в трех последних домашних матчах. Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5970 рублей.

Встреча первого круга на «Камп Ноу» завершилась в пользу «Барсы» (1:0). А предыдущий выезд «блауграны» на «Колисеум Альфонсо Перес» — нулевой ничьей. Тотал больше двух мячей идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

В последних пяти играх и «Хетафе», и «Барселона» оформляли в среднем 1.40 гола за 90 минут. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.

Три самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Барсы» — за 5.65 и 6.70 соответственно;

  • 0:0 — за 7.17.

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Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

После громкого вылета из Кубка Испании каталонцы получили щелчок по носу еще и в ла лиге: сгоняли нулевую ничью с «Жироной» и упустили шанс существенно увеличить отрыв от проигравшего в том же туре «Реала». Хави до сих пор не может рассчитывать на травмированных Педри, Усмана Дембеле и Френки де Йонга, что сильно сказывается на созидании и качестве атакующих действий.

У команды Кике Флореса тоже не все гладко: в апреле «Хетафе» не победил еще ни разу. С начала месяца только ничья с «Атлетиком» (0:0) и поражение от «Реала Сосьедад» (0:2). Возможно, неудачи темно-синих связаны с тем, что матчи проходили не дома, ведь при родных трибунах они не проигрывают уже четыре встречи кряду — три победы и ничья.

При этом «блауграна» не уступила в 21 из 23 последних матчей против команды из пригорода Мадрида, а в двух недавних очных поединках соперников был оформлен лишь один мяч. Кажется, что, несмотря на все проблемы каталонцев, новой потери очков от Хави и компании ждать не стоит. Все-таки чемпионский титул — очень сильный мотиватор. Но и результативной эта игра вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 1.99.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

 20 1 4
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