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«Урал» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — ЦСКА 15 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Эрик Бикфалви («Урал»).
Фото Телеграм-канал «Урала», Telegram

15 апреля «Урал» и ЦСКА встретятся в 23-м туре чемпионата России. Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 16.30 по московскому времени по свистку главного арбитра Владислава Безбородова. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Успех екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.63 (26%). Ничья идет за чуть меньшие 3.48 (27%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Урала» при благоприятном результате принесет 3630 рублей.

У «шмелей» прервалась великолепная серия из 16 матчей без поражений во всех турнирах. При этом в Кубке России команда Виктора Гончаренко продолжает неплохо выступать и прошла «Спартак», но в чемпионате уступила трижды подряд. Поставить на то, что в предстоящей схватке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.00;

• ничья 0:0 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.77. В первом туре чемпионата матч между командами закончился победой армейцев (2:0). А в кубковом поединке, который прошел как раз в Екатеринбурге, соперники вообще не забили ни одного мяча в основное время. Правда, один раз в этом сезоне ЦСКА и «Урал» все же пробили «верх» по голам — в московской игре в рамках Кубка России (2:1 в пользу хозяев).

Иван Обляков (ЦСКА). «Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2023 года

Вероятность увидеть мячи от обоих коллективов оценена в 1.88, вариант «обе забьют — нет» доступен за чуть большие 1.91. Ставка на обмен результативными ударами зашла лишь в четырех из последних 10 встреч команд во всех турнирах.

Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 гола» предложен за 2.27, обратный рынок — за 2.06.

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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 15 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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