Италия — Германия: прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года
4 июня в первом туре Лиги наций состоится суперматч — Италия примет Германию. Встреча пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу рефери из Сербии Срджан Йованович.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию фаворитом. На победу команды Ханс-Дитера Флика коэффициент 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.40 (27%), чуть меньше котировка на успех Италии — 3.00 (32%).
Ставка в 1 000 рублей на триумф гостей принесет автору выплату в 2 450 рублей и 1 450 рублей чистой прибыли.
Италия и Германия не пересекались шесть лет, но в шести из семи последних матчей обменялись голами. На «обе забьют» котировка 1.71, на обратный исход — 2.14.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
Наиболее вероятный автор гола у Германии — Тимо Вернер, его точный удар доступен за 2.60. У Италии наибольшие шансы отличиться у Андреа Белотти — 2.90.
2.82 — вкусный коэффициент на пенальти в матче, 4.60 — на удаление.
Аналитики считают, что, скорее всего, команды сыграют 1:1. Котировка — 6.50.
Прогноз и ставка на матч Италия — Германия
Италия постаралась сыграть аккуратно у своих ворот против Аргентины, но получила три безответных мяча. «Скуадру адзурру» подвели центральные защитники — Кьеллини и Бонуччи не успевали за скоростными нападающими соперника. Джорджо завершил карьеру в сборной как раз после «Финалиссимы», а вот Леонардо остается.
Против Германии в пару к нему поставят Мануэля Лаццари из «Лацио», но это не значит, что оборона сразу преобразится. Техничные и быстрые немецкие форварды найдут возможность воспользоваться не лучшим взаимопониманием игроков. Но и Италия дома не позволит себе сыграть вяло в атаке. Поэтому голы должны быть.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0