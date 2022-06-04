4 июня в первом туре Лиги наций состоится суперматч — Италия примет Германию. Встреча пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу рефери из Сербии Срджан Йованович.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию фаворитом. На победу команды Ханс-Дитера Флика коэффициент 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.40 (27%), чуть меньше котировка на успех Италии — 3.00 (32%).

Ставка в 1 000 рублей на триумф гостей принесет автору выплату в 2 450 рублей и 1 450 рублей чистой прибыли.

Италия и Германия не пересекались шесть лет, но в шести из семи последних матчей обменялись голами. На «обе забьют» котировка 1.71, на обратный исход — 2.14.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Наиболее вероятный автор гола у Германии — Тимо Вернер, его точный удар доступен за 2.60. У Италии наибольшие шансы отличиться у Андреа Белотти — 2.90.

2.82 — вкусный коэффициент на пенальти в матче, 4.60 — на удаление.

Аналитики считают, что, скорее всего, команды сыграют 1:1. Котировка — 6.50.

Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

Италия постаралась сыграть аккуратно у своих ворот против Аргентины, но получила три безответных мяча. «Скуадру адзурру» подвели центральные защитники — Кьеллини и Бонуччи не успевали за скоростными нападающими соперника. Джорджо завершил карьеру в сборной как раз после «Финалиссимы», а вот Леонардо остается.

Против Германии в пару к нему поставят Мануэля Лаццари из «Лацио», но это не значит, что оборона сразу преобразится. Техничные и быстрые немецкие форварды найдут возможность воспользоваться не лучшим взаимопониманием игроков. Но и Италия дома не позволит себе сыграть вяло в атаке. Поэтому голы должны быть.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.87.