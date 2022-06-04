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Италия — Германия: прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мануэль Нойер, сборная Германии.
Фото Global Look Press

4 июня в первом туре Лиги наций состоится суперматч — Италия примет Германию. Встреча пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу рефери из Сербии Срджан Йованович.

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
Германия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию фаворитом. На победу команды Ханс-Дитера Флика коэффициент 2.45, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.40 (27%), чуть меньше котировка на успех Италии — 3.00 (32%).

Ставка в 1 000 рублей на триумф гостей принесет автору выплату в 2 450 рублей и 1 450 рублей чистой прибыли.

Италия и Германия не пересекались шесть лет, но в шести из семи последних матчей обменялись голами. На «обе забьют» котировка 1.71, на обратный исход — 2.14.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Наиболее вероятный автор гола у Германии — Тимо Вернер, его точный удар доступен за 2.60. У Италии наибольшие шансы отличиться у Андреа Белотти — 2.90.

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2.82 — вкусный коэффициент на пенальти в матче, 4.60 — на удаление.

Аналитики считают, что, скорее всего, команды сыграют 1:1. Котировка — 6.50.

Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

Италия постаралась сыграть аккуратно у своих ворот против Аргентины, но получила три безответных мяча. «Скуадру адзурру» подвели центральные защитники — Кьеллини и Бонуччи не успевали за скоростными нападающими соперника. Джорджо завершил карьеру в сборной как раз после «Финалиссимы», а вот Леонардо остается.

Против Германии в пару к нему поставят Мануэля Лаццари из «Лацио», но это не значит, что оборона сразу преобразится. Техничные и быстрые немецкие форварды найдут возможность воспользоваться не лучшим взаимопониманием игроков. Но и Италия дома не позволит себе сыграть вяло в атаке. Поэтому голы должны быть.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.87.

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Бельгия — Нидерланды: где смотреть матч Лиги наций 3 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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