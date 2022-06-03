В первом туре Лиги наций состоится громкий матч с участием фаворитов группы 4 — Бельгия на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе примет Нидерланды. Игра начнется 3 июня в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Сборная Бельгии — увесистый фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу предложен коэффициент 2.28, вероятность исхода — 43%. Успех Нидерландов идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.50 (26%).

Хочешь заработать 3500 рублей? Достаточно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться «мирного» исхода встречи.

На то, что гости не уступят, можно вложиться с коэффициентом 1.67.

У обеих команд замечательные исполнители в атаке, поэтому котировка 1.78 на тотал больше 2.5 мяча не вызывает вопросов. ТМ 2.5 оценен в 2.10.

Бельгийцы пропустили в семи из последних десяти матчей, голландцы — в шести. Вариант «обе забьют» доступен за 1.66, обратный исход идет за 2.22.

За 1.60 можно прихватить ничью в одном из таймов.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 за 6.70.