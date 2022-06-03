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Сегодня, 19:15

Бельгия — Нидерланды: где смотреть матч Лиги наций 3 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эден Азар в сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

В первом туре Лиги наций состоится громкий матч с участием фаворитов группы 4 — Бельгия на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе примет Нидерланды. Игра начнется 3 июня в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
03 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Голландия

Сборная Бельгии — увесистый фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу предложен коэффициент 2.28, вероятность исхода — 43%. Успех Нидерландов идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.50 (26%).

Хочешь заработать 3500 рублей? Достаточно поставить 1000 рублей на ничью и дождаться «мирного» исхода встречи.

На то, что гости не уступят, можно вложиться с коэффициентом 1.67.

У обеих команд замечательные исполнители в атаке, поэтому котировка 1.78 на тотал больше 2.5 мяча не вызывает вопросов. ТМ 2.5 оценен в 2.10.

Бельгийцы пропустили в семи из последних десяти матчей, голландцы — в шести. Вариант «обе забьют» доступен за 1.66, обратный исход идет за 2.22.

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За 1.60 можно прихватить ничью в одном из таймов.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 за 6.70.

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Сборная Нидерландов по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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