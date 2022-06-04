4 июня 2022 года пройдет одно из главных противостояний всего первого тура Лиги наций. На стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье сойдутся сборные Италии и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию серьезным фаворитом: коэффициент на победу гостей — 2.45, примерно 41% вероятности. Успех Италии оценен в 3.00 (32%). Ничья идет с чуть большей котировкой 3.40 (27%).

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Неплохо заработать можно будет и на рынке «Италия не проиграет». Коэффициент — 1.62.

Правда, не проиграть Германии по-настоящему сложно. Бундестим победила в семи последних официальных матчах, в которых показала неудержимость атаки: немцы забивали в среднем по 4.4 мяча за игру. Италия же немало пропускает: от Аргентины в «Финалиссиме» команда Роберто Манчини получила три мяча.

Вероятно, немцы забьют Италии больше одного. ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 2.15, ИТМ2 (1.5) идет за 1.70. Этот рынок на хозяев оценен коэффициентами 2.55 и 1.52 соответственно.

Интересная котировка предложена на тотал больше 2.5 гола — 1.88. ТМ 2.5 идет за 1.98. В том, что в матче будет хотя бы два гола, аналитики почти не сомневаются. Тотал больше 1.5 мяча оценен в 1.28, ТМ 1.5 — в 3.70.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.72, обратная ставка идет за приличные 2.12.

Три самых ожидаемых результата матча, по мнению аналитиков, намекают на серьезное преимущество команды Ханс-Дитера Флика:

• ничья 1:1 — за 6.50;

• победа Германии 1:0 — за 8.10;

• выигрыш 2:1 — за 8.70.