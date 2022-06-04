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Сегодня, 15:15

Италия — Германия: где смотреть матч Лиги наций 4 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Леонардо Бонуччи, сборная Италии.
Фото Global Look Press

4 июня 2022 года пройдет одно из главных противостояний всего первого тура Лиги наций. На стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье сойдутся сборные Италии и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
Германия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию серьезным фаворитом: коэффициент на победу гостей — 2.45, примерно 41% вероятности. Успех Италии оценен в 3.00 (32%). Ничья идет с чуть большей котировкой 3.40 (27%).

Верите, что итальянцы отойдут после поражения в «Финалиссиме»? Ставка в 1 000 рублей на выигрыш «Скуадры адзурры» в случае благоприятного исхода принесет 3 100 рублей.

Неплохо заработать можно будет и на рынке «Италия не проиграет». Коэффициент — 1.62.

Правда, не проиграть Германии по-настоящему сложно. Бундестим победила в семи последних официальных матчах, в которых показала неудержимость атаки: немцы забивали в среднем по 4.4 мяча за игру. Италия же немало пропускает: от Аргентины в «Финалиссиме» команда Роберто Манчини получила три мяча.

Вероятно, немцы забьют Италии больше одного. ИТБ2 (1.5) предложен с котировкой 2.15, ИТМ2 (1.5) идет за 1.70. Этот рынок на хозяев оценен коэффициентами 2.55 и 1.52 соответственно.

Интересная котировка предложена на тотал больше 2.5 гола — 1.88. ТМ 2.5 идет за 1.98. В том, что в матче будет хотя бы два гола, аналитики почти не сомневаются. Тотал больше 1.5 мяча оценен в 1.28, ТМ 1.5 — в 3.70.

Джанлука Скамакка (сборная Италии). Италия — Германия: позор команды Манчини не ограничится «Финалиссимой»

Рынок «обе забьют» доступен за 1.72, обратная ставка идет за приличные 2.12.

Три самых ожидаемых результата матча, по мнению аналитиков, намекают на серьезное преимущество команды Ханс-Дитера Флика:

• ничья 1:1 — за 6.50;

• победа Германии 1:0 — за 8.10;

• выигрыш 2:1 — за 8.70.

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Венгрия — Англия: прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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