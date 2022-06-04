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Венгрия — Англия: прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рахим Стерлинг, сборная Англии.
Фото Global Look Press

4 июня 2022 года сборная Англии в первом туре Лиги наций сыграет с Венгрией. Матч пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу португалец Артур Соареш Диаш.

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Англия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Гарета Саутгейма. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.60 (24%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).

Ставка в 1 000 рублей на сенсационную победу хозяев в случае успеха принесет 10 000 рублей.

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 венгры сыграли с англичанами вничью — 1:1. Вариант 1Х идет за 3.20.

«Три льва» очень результативны в последние месяцы — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.64, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.07.

Есть правило: Англия всегда забивает Венгрии — это случилось в 10 из 10 матчей. «Волшебные мадьяры» отличились в шести из четырех встреч с «Тремя львами». На обмен голами можно поставить за 2.43, на «обе забьют — нет» — за 1.56.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.

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Пенальти в матче идет за 2.80, удаление — за 5.20, оба события в комбинации — за 12.0.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа Англии 1:0 за 5.20.

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия

Англичанам в предстоящем матче очень нужна победа, потому что дальше по турниру им играть с Италией и Германией. Если Гарет Саутгейт хочет, чтобы его команда боролась за плей-офф, то в играх с Венгрией нужно брать шесть очков. Наверняка в ближайшем матче он выпустит очень мощный состав.

Венгры понимают, что в таком квартете им ловить нечего, и нужно просто получать удовольствие от футбола на лучших стадионах мира против сильнейших команд. Конечно, они будут биться от первой до последней минуты, особенно дома, и по старинке наверняка забьют хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.43.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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ЦСКА – Ростов
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