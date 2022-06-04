Венгрия — Англия: прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года
4 июня 2022 года сборная Англии в первом туре Лиги наций сыграет с Венгрией. Матч пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу португалец Артур Соареш Диаш.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Гарета Саутгейма. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.60 (24%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).
Ставка в 1 000 рублей на сенсационную победу хозяев в случае успеха принесет 10 000 рублей.
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 венгры сыграли с англичанами вничью — 1:1. Вариант 1Х идет за 3.20.
«Три льва» очень результативны в последние месяцы — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.64, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.07.
Есть правило: Англия всегда забивает Венгрии — это случилось в 10 из 10 матчей. «Волшебные мадьяры» отличились в шести из четырех встреч с «Тремя львами». На обмен голами можно поставить за 2.43, на «обе забьют — нет» — за 1.56.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.
Пенальти в матче идет за 2.80, удаление — за 5.20, оба события в комбинации — за 12.0.
Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа Англии 1:0 за 5.20.
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия
Англичанам в предстоящем матче очень нужна победа, потому что дальше по турниру им играть с Италией и Германией. Если Гарет Саутгейт хочет, чтобы его команда боролась за плей-офф, то в играх с Венгрией нужно брать шесть очков. Наверняка в ближайшем матче он выпустит очень мощный состав.
Венгры понимают, что в таком квартете им ловить нечего, и нужно просто получать удовольствие от футбола на лучших стадионах мира против сильнейших команд. Конечно, они будут биться от первой до последней минуты, особенно дома, и по старинке наверняка забьют хотя бы раз.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.43.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0