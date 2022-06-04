4 июня 2022 года сборная Англии в первом туре Лиги наций сыграет с Венгрией. Матч пройдет на арене Ференца Пушкаша и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу португалец Артур Соареш Диаш.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Гарета Саутгейма. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. Ничья доступна с высокой котировкой 4.60 (24%), а успех Венгрии вовсе идет за 10.0 (4%).

Ставка в 1 000 рублей на сенсационную победу хозяев в случае успеха принесет 10 000 рублей.

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 венгры сыграли с англичанами вничью — 1:1. Вариант 1Х идет за 3.20.

«Три льва» очень результативны в последние месяцы — забили 26 мячей в шести встречах. Их индивидуальный тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.64, ИТБ 2.5 — за 3.00. Хотя бы один точный удар венгров идет за 2.07.

Есть правило: Англия всегда забивает Венгрии — это случилось в 10 из 10 матчей. «Волшебные мадьяры» отличились в шести из четырех встреч с «Тремя львами». На обмен голами можно поставить за 2.43, на «обе забьют — нет» — за 1.56.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.82.

Пенальти в матче идет за 2.80, удаление — за 5.20, оба события в комбинации — за 12.0.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа Англии 1:0 за 5.20.

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Англия

Англичанам в предстоящем матче очень нужна победа, потому что дальше по турниру им играть с Италией и Германией. Если Гарет Саутгейт хочет, чтобы его команда боролась за плей-офф, то в играх с Венгрией нужно брать шесть очков. Наверняка в ближайшем матче он выпустит очень мощный состав.

Венгры понимают, что в таком квартете им ловить нечего, и нужно просто получать удовольствие от футбола на лучших стадионах мира против сильнейших команд. Конечно, они будут биться от первой до последней минуты, особенно дома, и по старинке наверняка забьют хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.43.