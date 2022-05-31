Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2022 года
31 мая 2022 на «Ролан Гаррос» состоится самый ожидаемый матч турнира — в четвертьфинале Новак Джокович сразится с Рафаэлем Надалем. Легенды сойдутся на корте Филиппа Шатрие в 21.45 по московскому времени. Сербский теннисист ведет по личным встречам со счетом 30-28.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Джоковича больше шансов победить. На успех Новака можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Триумф Надаля доступен за 2.80 (31%).
Ставка в 1000 рублей на победу Надаля в случае успеха испанца принесет 2800 рублей.
На то, что в матче будет сыграно больше 3.5 сета, котировка — 1.51. Больше 4.5 — 3.40.
Успех Джоковича 3:0 по партиям — самый ожидаемый исход. Его можно взять за 3.10. Тот же вариант ставки на Надаля идет за 7.40.
Рафаэля можно подстраховать с помощью ставки с форой по геймам:
Последний раз легенды встречались в прошлом году в полуфинале парижского «мейджора» — Джокович победил 3:1, соперники разыграли 39 геймов. Тотал больше 38.5 гейма в предстоящей игре предложено взять за 1.92, ТМ 38.5 — за 1.90.
На то, что один из игроков выиграет матч, проиграв первый сет, котировка — 3.90.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль
Несмотря на повреждение, которое Надаль получил накануне Открытого чемпионата Франции, фанаты тенниса верили — четвертьфинал против Джоковича состоится. Этот матч ожидается даже больше, чем финал турнира.
Жалко, что соперники подойдут ко встрече в разном и не в лучшем состоянии. Новак в четырех матчах не проиграл ни сета, а в четвертом круге со Шварцманом провел на корте чуть больше двух часов. В то же время Надаль, чей матч против Оже-Альяссима начался позже в тот же день, бился 4,5 часа и отыграл все пять сетов.
Под конец матча испанец действовал больше на опыте и на морально-волевых, поэтому его физическое состояние перед четвертьфиналом вызывает большие опасения. Во встречах с Джоковичем соперникам приходится очень много бегать, а Надалю это сейчас дается тяжелее всего. Скорее всего, он не выдержит, тем более если игра затянется.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) по геймам за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0