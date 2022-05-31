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Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2022 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Рафаэль Надаль 31 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

31 мая 2022 на «Ролан Гаррос» состоится самый ожидаемый матч турнира — в четвертьфинале Новак Джокович сразится с Рафаэлем Надалем. Легенды сойдутся на корте Филиппа Шатрие в 21.45 по московскому времени. Сербский теннисист ведет по личным встречам со счетом 30-28.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Джоковича больше шансов победить. На успех Новака можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Триумф Надаля доступен за 2.80 (31%).

Ставка в 1000 рублей на победу Надаля в случае успеха испанца принесет 2800 рублей.

На то, что в матче будет сыграно больше 3.5 сета, котировка — 1.51. Больше 4.5 — 3.40.

Успех Джоковича 3:0 по партиям — самый ожидаемый исход. Его можно взять за 3.10. Тот же вариант ставки на Надаля идет за 7.40.

Рафаэля можно подстраховать с помощью ставки с форой по геймам:

  • Ф2(+3.5) оценена в 2.10, Ф1(-3.5) — в 1.73;

  • Ф2(+4.5) оценена в 1.86, Ф1(-4.5) — в 1.88.

Последний раз легенды встречались в прошлом году в полуфинале парижского «мейджора» — Джокович победил 3:1, соперники разыграли 39 геймов. Тотал больше 38.5 гейма в предстоящей игре предложено взять за 1.92, ТМ 38.5 — за 1.90.

На то, что один из игроков выиграет матч, проиграв первый сет, котировка — 3.90.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль

Несмотря на повреждение, которое Надаль получил накануне Открытого чемпионата Франции, фанаты тенниса верили — четвертьфинал против Джоковича состоится. Этот матч ожидается даже больше, чем финал турнира.

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Жалко, что соперники подойдут ко встрече в разном и не в лучшем состоянии. Новак в четырех матчах не проиграл ни сета, а в четвертом круге со Шварцманом провел на корте чуть больше двух часов. В то же время Надаль, чей матч против Оже-Альяссима начался позже в тот же день, бился 4,5 часа и отыграл все пять сетов.

Под конец матча испанец действовал больше на опыте и на морально-волевых, поэтому его физическое состояние перед четвертьфиналом вызывает большие опасения. Во встречах с Джоковичем соперникам приходится очень много бегать, а Надалю это сейчас дается тяжелее всего. Скорее всего, он не выдержит, тем более если игра затянется.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) по геймам за 1.73.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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