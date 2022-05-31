31 мая 2022 на «Ролан Гаррос» состоится самый ожидаемый матч турнира — в четвертьфинале Новак Джокович сразится с Рафаэлем Надалем. Легенды сойдутся на корте Филиппа Шатрие в 21.45 по московскому времени. Сербский теннисист ведет по личным встречам со счетом 30-28.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Джоковича больше шансов победить. На успех Новака можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Триумф Надаля доступен за 2.80 (31%).

Ставка в 1000 рублей на победу Надаля в случае успеха испанца принесет 2800 рублей.

На то, что в матче будет сыграно больше 3.5 сета, котировка — 1.51. Больше 4.5 — 3.40.

Успех Джоковича 3:0 по партиям — самый ожидаемый исход. Его можно взять за 3.10. Тот же вариант ставки на Надаля идет за 7.40.

Рафаэля можно подстраховать с помощью ставки с форой по геймам:

Ф2(+3.5) оценена в 2.10, Ф1(-3.5) — в 1.73;

Ф2(+4.5) оценена в 1.86, Ф1(-4.5) — в 1.88.

Последний раз легенды встречались в прошлом году в полуфинале парижского «мейджора» — Джокович победил 3:1, соперники разыграли 39 геймов. Тотал больше 38.5 гейма в предстоящей игре предложено взять за 1.92, ТМ 38.5 — за 1.90.

На то, что один из игроков выиграет матч, проиграв первый сет, котировка — 3.90.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль

Несмотря на повреждение, которое Надаль получил накануне Открытого чемпионата Франции, фанаты тенниса верили — четвертьфинал против Джоковича состоится. Этот матч ожидается даже больше, чем финал турнира.

Жалко, что соперники подойдут ко встрече в разном и не в лучшем состоянии. Новак в четырех матчах не проиграл ни сета, а в четвертом круге со Шварцманом провел на корте чуть больше двух часов. В то же время Надаль, чей матч против Оже-Альяссима начался позже в тот же день, бился 4,5 часа и отыграл все пять сетов.

Под конец матча испанец действовал больше на опыте и на морально-волевых, поэтому его физическое состояние перед четвертьфиналом вызывает большие опасения. Во встречах с Джоковичем соперникам приходится очень много бегать, а Надалю это сейчас дается тяжелее всего. Скорее всего, он не выдержит, тем более если игра затянется.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) по геймам за 1.73.