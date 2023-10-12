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Сегодня, 10:15

Испания — Шотландия: Хоселу и Мората ярко отомстят за поражение в Глазго

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Испания — Шотландия 12 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хоселу (сборная Испании).
Фото Global Look Press

12 октября сборная Испании примет Шотландию в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Судья Сердар Гезюбююк даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 21.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 окт, 21:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
Шотландия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.26, что составляет примерно 74% вероятности. Раздел очков доступен за 5.89 (17%), триумф Шотландии — за 11.75 (9%).

В первом круге «тартановая армия» разделалась с испанцами в Глазго (2:0). Непоражение гостей оценили в 3.93.

Обмен меткими выстрелами идет за 2.31, обратный рынок — за 1.57.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12. В сентябрьских матчах квалификации «красная фурия» уничтожила Грузию (7:1) и Кипр (6:0).

На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 2.5 мяча, предложили котировку 2.18.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Шотландия

Осечка на «Хэмпден Парк» отлично взбодрила «красную фурию»: в июне она выиграла Лигу наций, а в сентябре укатала соперников по квалификации Евро-2024. Грузия и Кипр получили от испанцев 13 мячей на двоих. Теперь коллектив Луиса де ла Фуэнте ждет в гости Шотландию, чтобы поквитаться за поединок в Глазго. Альваро Мората, Хоселу и Микель Ойарсабаль находятся в отличной форме и готовы к встрече с лидером группы A.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.19 (если случится ровно три гола, то будет возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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