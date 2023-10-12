Испания — Шотландия: Хоселу и Мората ярко отомстят за поражение в Глазго
12 октября сборная Испании примет Шотландию в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Судья Сердар Гезюбююк даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 21.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.26, что составляет примерно 74% вероятности. Раздел очков доступен за 5.89 (17%), триумф Шотландии — за 11.75 (9%).
В первом круге «тартановая армия» разделалась с испанцами в Глазго (2:0). Непоражение гостей оценили в 3.93.
Обмен меткими выстрелами идет за 2.31, обратный рынок — за 1.57.
Тотал больше 2.5 гола дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12. В сентябрьских матчах квалификации «красная фурия» уничтожила Грузию (7:1) и Кипр (6:0).
На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 2.5 мяча, предложили котировку 2.18.
Прогноз и ставка на матч Испания — Шотландия
Осечка на «Хэмпден Парк» отлично взбодрила «красную фурию»: в июне она выиграла Лигу наций, а в сентябре укатала соперников по квалификации Евро-2024. Грузия и Кипр получили от испанцев 13 мячей на двоих. Теперь коллектив Луиса де ла Фуэнте ждет в гости Шотландию, чтобы поквитаться за поединок в Глазго. Альваро Мората, Хоселу и Микель Ойарсабаль находятся в отличной форме и готовы к встрече с лидером группы A.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.19 (если случится ровно три гола, то будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1