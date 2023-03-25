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Испания — Норвегия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Испания — Норвегия 25 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Альваро Мората, сборная Испании.
Фото Global Look Press

25 марта сборные Испании и Норвегии сыграют в рамках первого тура отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет в Малаге на стадионе «Ла Росаледа». Встреча начнется по свистку французского рефери Бенуа Бастьена в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
25 мар, 22:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
Норвегия

Аналитики букмекерской компании PARI назвали Испанию фаворитом. Взять победу «красной фурии» можно за 1.37, что составляет около 72% вероятности. Ничья предложена за 5.10 (19%), успех Норвегии — за 10.5 (9%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 5100 рублей в случае благоприятного исхода.

Обмен голами доступен за 2.25, противоположный исход — за 1.65. Соперники забивали друг другу трижды за четыре предыдущих поединка.

Команды оформляли по три мяча в трех из четырех последних встреч. ТБ 2.5 оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95.

В прошлом матче скандинавы не уступили испанцам (1:1). Ничья или победа Норвегии предложена за 3.10.

Аналитики PARI полагают, что самый вероятный точный счет, — успех Испании 2:0 за 6.00.

Эрлинг Холанн. Испания — Норвегия: гости напрягут Педри и Морату даже без травмированного Холанна

Прогноз и ставка на матч Испания — Норвегия

«Фурия» провалила ЧМ, но теперь ее возглавил Луис де ла Фуэнте, работавший со всеми игроками основы в молодежных сборных и выигравший с ними Евро в 2015 и 2019 годах. Команда очень мотивирована реабилитироваться перед болельщиками после Катара, и ей не нужно привыкать к новому тренеру.

В противостоянии с Норвегией «ла роха» не уходила без гола в четырех последних матчах. Всего испанцы не проиграли в шести из семи поединков против «сверл», а единственная неудача случилось аж 23 года назад.

В этот раз скандинавы тоже вряд ли избегут поражения — на матч с фаворитом группы не приехал травмированный Эрлин Холанн, что снижает шансы увезти из Малаги хотя бы ничью. Причем голов, похоже, будет немало: в последних пяти матчах Испания набрала отличный ход, забивая в среднем по 2.4 мяча.

Рекомендуемая ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.03.

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Белоруссия — Швейцария: прогноз на матч квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
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