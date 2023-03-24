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Белоруссия — Швейцария: прогноз на матч квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Швейцария 25 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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25 марта в сербском Нови-Саде состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Белоруссия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Караджордже». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на победу Швейцарии можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 80% вероятности. Успех Белоруссии доступен с котировкой 15.0 (5%), ничья идет за 6.20 (15%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев принесет выигрыш в 15 000 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Вероятность увидеть голы от обоих коллективов оценена в 2.35, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.60.

Белоруссия еще ни разу не отличалась в играх против Швейцарии. Поставить на долгожданный мяч в ворота «крестоносцев» можно за 2.20.

Наиболее вероятный результат поединка, по версии PARI, — триумф Швейцарии 2:0. Этот исход идет за 5.50.

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Швейцария

Белоруссия в прошлом году праздновала победы только в товарищеских встречах — с Индией, Бахрейном и Сирией. Но не выиграла ни одного официального поединка. В Лиге наций команда Георгия Кондратьева отдала три игры и еще три свела вничью, забив в шести матчах всего три мяча.

В то же время Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира из сложнейшей группы с Бразилией, Сербией и Камеруном, но в 1/8 финала крупно уступила Португалии (1:6). Правда, в 2022-м швейцарцы успели обыграть команду Роналду в Лиге наций (1:0), а еще взяли верх над Испанией (2:1) и Чехией (2:1).

Мурат Якин собрал крепкую команду, которая добивается результатов против грандов, не говоря о явных аутсайдерах вроде Белоруссии. Команды бились друг с другом трижды — «крестоносцы» всухую выиграли все поединки, и вряд ли сейчас что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) гола за 1.63.

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Сербия — Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
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