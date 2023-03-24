Белоруссия — Швейцария: прогноз на матч квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года
25 марта в сербском Нови-Саде состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Белоруссия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Караджордже». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.
Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на победу Швейцарии можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 80% вероятности. Успех Белоруссии доступен с котировкой 15.0 (5%), ничья идет за 6.20 (15%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев принесет выигрыш в 15 000 рублей в случае благоприятного исхода.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.
Вероятность увидеть голы от обоих коллективов оценена в 2.35, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.60.
Белоруссия еще ни разу не отличалась в играх против Швейцарии. Поставить на долгожданный мяч в ворота «крестоносцев» можно за 2.20.
Наиболее вероятный результат поединка, по версии PARI, — триумф Швейцарии 2:0. Этот исход идет за 5.50.
Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Швейцария
Белоруссия в прошлом году праздновала победы только в товарищеских встречах — с Индией, Бахрейном и Сирией. Но не выиграла ни одного официального поединка. В Лиге наций команда Георгия Кондратьева отдала три игры и еще три свела вничью, забив в шести матчах всего три мяча.
В то же время Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира из сложнейшей группы с Бразилией, Сербией и Камеруном, но в 1/8 финала крупно уступила Португалии (1:6). Правда, в 2022-м швейцарцы успели обыграть команду Роналду в Лиге наций (1:0), а еще взяли верх над Испанией (2:1) и Чехией (2:1).
Мурат Якин собрал крепкую команду, которая добивается результатов против грандов, не говоря о явных аутсайдерах вроде Белоруссии. Команды бились друг с другом трижды — «крестоносцы» всухую выиграли все поединки, и вряд ли сейчас что-то изменится.
Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) гола за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4