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Люксембург — Португалия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Люксембург — Португалия 26 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Криштиану Роналду в матче против сборной Лихтенштейна.
Фото Global Look Press

26 марта в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2024 сыграют Люксембург и Португалия. Матч на «Люксембург Стэдиум» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
26 мар, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Португалия

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей безальтернативным фаворитом встречи. Победа Португалии идет за 1.15, что примерно соответствует 83% вероятности. Ничья доступна за 7.60 (12%), триумф хозяев — за 18.0 (5%).

Верите в сенсацию в виде «мирного» результата? Ставка в 1000 рублей на этот вариант принесет выигрыш в 7600 рублей в случае успешного исхода поединка.

Аналитики ожидают разгром Люксембурга. Тотал больше 3 мячей предложен за 1.80, ТМ 3 — за 2.00.

Индивидуальный ТБ 2.5 у гостей идет за 1.85. Поставить на победу Португалии с форой (-2) можно за 1.78.

Команда Роберто Мартинеса пропустила от Лихтенштейна лишь один мяч в последних пяти матчах, но при этом сама отличилась в каждом. Опция «обе забьют» предложена за 2.35, обратный рынок — за 1.60. Ставка лишь на голы в исполнении Роналду и его партнеров идет за 1.70.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков PARI, — 2:0 в пользу Португалии. Этот исход идет за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Люксембург — Португалия

Люксембург в первом туре неожиданно не проиграл Словакии (0:0), а еще неплохо показал себя в группе лиги С Лиги наций. Команда Люка Хольца уступила только Турции (0:2) и заняла вторую строчку, обыграв Литву и Фарерские острова. Так что парням Мартинеса не будет так легко, как с Лихтенштейном.

Но в пользу огромного преимущества гостей говорит то, что Португалия победила в 12 последних матчах с Люксембургом, забила в 17 поединках, а пропустила лишь один раз за пять предыдущих встреч.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.78.

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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
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 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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