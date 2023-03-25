Люксембург — Португалия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года
26 марта в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2024 сыграют Люксембург и Португалия. Матч на «Люксембург Стэдиум» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей безальтернативным фаворитом встречи. Победа Португалии идет за 1.15, что примерно соответствует 83% вероятности. Ничья доступна за 7.60 (12%), триумф хозяев — за 18.0 (5%).
Верите в сенсацию в виде «мирного» результата? Ставка в 1000 рублей на этот вариант принесет выигрыш в 7600 рублей в случае успешного исхода поединка.
Аналитики ожидают разгром Люксембурга. Тотал больше 3 мячей предложен за 1.80, ТМ 3 — за 2.00.
Индивидуальный ТБ 2.5 у гостей идет за 1.85. Поставить на победу Португалии с форой (-2) можно за 1.78.
Команда Роберто Мартинеса пропустила от Лихтенштейна лишь один мяч в последних пяти матчах, но при этом сама отличилась в каждом. Опция «обе забьют» предложена за 2.35, обратный рынок — за 1.60. Ставка лишь на голы в исполнении Роналду и его партнеров идет за 1.70.
Самый вероятный счет, по мнению аналитиков PARI, — 2:0 в пользу Португалии. Этот исход идет за 6.00.
Прогноз и ставка на матч Люксембург — Португалия
Люксембург в первом туре неожиданно не проиграл Словакии (0:0), а еще неплохо показал себя в группе лиги С Лиги наций. Команда Люка Хольца уступила только Турции (0:2) и заняла вторую строчку, обыграв Литву и Фарерские острова. Так что парням Мартинеса не будет так легко, как с Лихтенштейном.
Но в пользу огромного преимущества гостей говорит то, что Португалия победила в 12 последних матчах с Люксембургом, забила в 17 поединках, а пропустила лишь один раз за пять предыдущих встреч.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4