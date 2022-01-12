12 января 2022 года «Интер» сыграет с «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Индзаги фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Интера» можно за 1.75 — это порядка 56% вероятности. Успех «Ювентуса» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 4300 рублей, а прибыль — 3300 рублей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

— Ф1(0) идет за 1.36, а Ф2(0) — за 3.30;

— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;

— Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.37.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.81. Обратный исход оценивается котировкой 2.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.