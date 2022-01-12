«Интер» — «Ювентус»: прогноз на Суперкубок Италии 12 января
12 января 2022 года «Интер» сыграет с «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.
Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Индзаги фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Интера» можно за 1.75 — это порядка 56% вероятности. Успех «Ювентуса» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 4.30 (22%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 4300 рублей, а прибыль — 3300 рублей.
Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:
— Ф1(0) идет за 1.36, а Ф2(0) — за 3.30;
— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;
— Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.37.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.81. Обратный исход оценивается котировкой 2.00.
Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.
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