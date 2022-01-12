«Барселона» — «Реал»: коэффициенты и ставки на Суперкубок Испании 12 января

12 января 2022 года «Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22.00. Трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте megogo.sport.

Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.02 — это примерно 48% вероятности. Триумф «Барселоны» доступен за 3.60 (27%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Барселону» можно выиграть 3600 рублей в случае успеха команды Хави.

Ф1(0) идет за 2.70, а Ф2(0) — за 1.50.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов в матче — например:

— тотал больше 2.5 идет за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36;

— тотал больше 3.5 идет за 2.50, а ТМ 3.5 — за 1.52;

— тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

Поставить на выход «Барселоны» в финал можно за 2.55. Проход «Реала» доступен за 1.56.

Шансы «Барселоны» забить дважды или более оцениваются котировкой 2.50.

Уверены, что «Реал» отличится более одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 1.76.

Не сомневаетесь, что оба соперника запишут на свой счет по два мяча минимум? Поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» можно за 4.90.

Верите, что командам удастся быстро открыть счет? Тогда вы можете поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту матча с коэффициентом 3.00.