Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Барселона» — «Реал»: коэффициенты и ставки на Суперкубок Испании 12 января

Егор Сергеев
Футболисты «Барселоны».
Фото Getty Images

12 января 2022 года «Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22.00. Трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте megogo.sport.

Футболисты &laquo;Реала&raquo;. «Барселона» — «Реал»: непобедимость мадридцев — главный тренд эль-класико

Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.02 — это примерно 48% вероятности. Триумф «Барселоны» доступен за 3.60 (27%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Барселону» можно выиграть 3600 рублей в случае успеха команды Хави.

Ф1(0) идет за 2.70, а Ф2(0) — за 1.50.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов в матче — например:

— тотал больше 2.5 идет за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36;
— тотал больше 3.5 идет за 2.50, а ТМ 3.5 — за 1.52;
— тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

Поставить на выход «Барселоны» в финал можно за 2.55. Проход «Реала» доступен за 1.56.

Шансы «Барселоны» забить дважды или более оцениваются котировкой 2.50.

Уверены, что «Реал» отличится более одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 1.76.

Не сомневаетесь, что оба соперника запишут на свой счет по два мяча минимум? Поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» можно за 4.90.

Верите, что командам удастся быстро открыть счет? Тогда вы можете поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту матча с коэффициентом 3.00.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Реал

Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» — «Ювентус»: прогноз на Суперкубок Италии 12 января

«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 12 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости