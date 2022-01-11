11 января в 18-м туре АПЛ сыграют «Саутгемптон» и «Брентфорд». Встреча пройдет в Саутгемптоне на арене «Сент-Мэри» и начнется в 22:45. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Саутгемптон». На успех команды можно поставить с котировкой 2.04 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 4.00 (25%).

Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.42.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 4 000 рублей.

Ставку «Брентфорд» не проиграет" можно взять за 1.83.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.04. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.83.

· ТМ 1.5 — 3.40;

· обе забьют: нет — 1.90;

· точный счет: 0:4 — 100.