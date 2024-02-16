Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Салернитана» 16 февраля 2024 года

16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии идущая последней «Салернитана» сойдется с лидирующим в таблице «Интером». Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 22.55 мск.

Аналитики букмекеров не сомневаются в победе черно-синих: на «Интер» предложили котировку 1.17, что составляет приблизительно 80% вероятности. Ничья доступна за 7.50 (13%), успех «морских коньков» — за 14.50 (7%).

Поставить на триумф хозяев с форой (-2) можно за 1.83. Ф2(+2) ждет вас за 1.95.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.60, ТМ 3 — за 2.25. «Обе забьют» дали за 2.04, обратный рынок — за 1.74.

В предыдущем туре парни Симоне Индзаги прихлопнули «Рому» (4:2). На индивидуальный тотал миланцев больше трех голов представлен коэффициент 2.26.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться первым — у Лаутаро Мартинеса. Меткий выстрел в исполнении аргентинца идет за 3.45.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш «Интера» с сухим счетом: