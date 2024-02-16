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16 февраля, 14:45

«Интер» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 16 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Салернитана» 16 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии идущая последней «Салернитана» сойдется с лидирующим в таблице «Интером». Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 22.55 мск.

Италия. Серия А. 25-й тур
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Салернитана

Аналитики букмекеров не сомневаются в победе черно-синих: на «Интер» предложили котировку 1.17, что составляет приблизительно 80% вероятности. Ничья доступна за 7.50 (13%), успех «морских коньков» — за 14.50 (7%).

Поставить на триумф хозяев с форой (-2) можно за 1.83. Ф2(+2) ждет вас за 1.95.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.60, ТМ 3 — за 2.25. «Обе забьют» дали за 2.04, обратный рынок — за 1.74.

В предыдущем туре парни Симоне Индзаги прихлопнули «Рому» (4:2). На индивидуальный тотал миланцев больше трех голов представлен коэффициент 2.26.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться первым — у Лаутаро Мартинеса. Меткий выстрел в исполнении аргентинца идет за 3.45.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш «Интера» с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.12;

  • 3:0 — за 6.49;

  • 1:0 — за 8.75.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Салернитана
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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