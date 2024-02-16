16 февраля в полуфинале турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова сыграет с Еленой Рыбакиной. Встреча представительниц России и Казахстана начнется в 16.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Павлюченковой.

Аналитики букмекеров считают, что в финал пробьется Рыбакина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Павлюченковой при этом котируется за 3.50 (23%).

Если соперницы разыграют минимум 21 гейм, сыграет пари за 1.80. Если же этого не произойдет, тогда пройдет ставка за 2.00.

Выигрыш Павлюченковой с форой (+4.5) гейма доступен за 1.93, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 1.87.

Счет 2:0 в пользу Елены — наиболее вероятный в этом матче. Он оценен в 1.80. При этом на успех Насти хотя бы в одной партии котировка — 2.00.

На то, что хотя бы в одном сете девушки доберутся до тай-брейка, коэффициент — 2.90.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова замечательно выступает в Дохе — впервые с 2021 года вышла в полуфинал «тысячника» и гарантировала себе возвращение в топ-30 рейтинга (24-я в лайв-режиме). На этом турнире она не отдала ни сета, всухую одолев Касаткину, Вондроушову и Коллинз. В игре с Костюк ей улыбнулась удача — украинка снялась в первом сете и предоставила россиянке отдых.

Рыбакина играет вторую неделю подряд — с учетом турнира в Абу-Даби за восемь дней она провела семь матчей. Неудивительно, что в последних москвичка выглядит уже не так свежо: она отдала партию Наварро и совершила непростой камбэк во встрече с Фернандес. Перед игрой с Настей Елена сообщила, что надеется восстановиться к полуфиналу. Это означает, что сил у нее осталось не так уж много.

Учитывая, что Павлюченкова находится на подъеме, а еще провела значительно меньше времени на корте, чем соперница, стоит ждать от нее борьбы. Вряд ли россиянка уступит крупно, а при определенных раскладах вполне может рассчитывать на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой (+4.5) за 1.93.