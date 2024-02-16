Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова: экс первая ракетка России напряжет соотечественницу
16 февраля в полуфинале турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова сыграет с Еленой Рыбакиной. Встреча представительниц России и Казахстана начнется в 16.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Павлюченковой.
Аналитики букмекеров считают, что в финал пробьется Рыбакина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Павлюченковой при этом котируется за 3.50 (23%).
Если соперницы разыграют минимум 21 гейм, сыграет пари за 1.80. Если же этого не произойдет, тогда пройдет ставка за 2.00.
Выигрыш Павлюченковой с форой (+4.5) гейма доступен за 1.93, триумф Рыбакиной с гандикапом (-4.5) — за 1.87.
Счет 2:0 в пользу Елены — наиболее вероятный в этом матче. Он оценен в 1.80. При этом на успех Насти хотя бы в одной партии котировка — 2.00.
На то, что хотя бы в одном сете девушки доберутся до тай-брейка, коэффициент — 2.90.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова замечательно выступает в Дохе — впервые с 2021 года вышла в полуфинал «тысячника» и гарантировала себе возвращение в топ-30 рейтинга (24-я в лайв-режиме). На этом турнире она не отдала ни сета, всухую одолев Касаткину, Вондроушову и Коллинз. В игре с Костюк ей улыбнулась удача — украинка снялась в первом сете и предоставила россиянке отдых.
Рыбакина играет вторую неделю подряд — с учетом турнира в Абу-Даби за восемь дней она провела семь матчей. Неудивительно, что в последних москвичка выглядит уже не так свежо: она отдала партию Наварро и совершила непростой камбэк во встрече с Фернандес. Перед игрой с Настей Елена сообщила, что надеется восстановиться к полуфиналу. Это означает, что сил у нее осталось не так уж много.
Учитывая, что Павлюченкова находится на подъеме, а еще провела значительно меньше времени на корте, чем соперница, стоит ждать от нее борьбы. Вряд ли россиянка уступит крупно, а при определенных раскладах вполне может рассчитывать на победу.
Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой (+4.5) за 1.93.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5