4 марта в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Дженоа» и «Интер». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Джованни Айрольди даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Аналитики считают фаворитом «Интер». На успех хозяев предложен мизерный коэффициент 1.26, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 5.92 (15%), а триумф генуэзцев — за большущие 11.75 (7%).

Миланцы победили в 11 матчах подряд. На то, что парни Альберто Джилардино остановят эту машину и не уступят (Х2), дали котировку 4.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.05. На обмен голами можно поставить за 2.40, обратный рынок оценен в 1.56.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу нерадзурри за 5.61.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Дженоа»

Миланский клуб невозможно силен: 11 побед подряд, пять сухарей в шести домашних поединках серии А, минимум два мяча в шести из семи прошлых встреч при родных фанатах. 67 голов в 26 турах — никто в Италии не забил больше и не пропустил меньше (12). К тому же «Дженоа» ни разу не выиграл у «Интера» за девять матчей, в семи из которых уступил. Гости влетят с меньшим счетом, если просто не приедут на «Джузеппе Меацца».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.80.