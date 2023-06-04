Победа Канады над Норвегией принесла клиенту PARI крупнейший выигрыш ЧМ. А США уничтожили ставку почти в 600 000 рублей

Букмекерская компания PARI подвела итоги чемпионата мира-2023 по хоккею, который проходил в Финляндии и Латвии и завершился 28 мая победой сборной Канады. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах хоккейного мундиаля.

Томас Милич. Фото Global Look Press

Этот чемпионат был богат на сенсации и неожиданности. Больше всех удивила сборная Латвии, которой удалось занять третье место на турнире благодаря победе над США и впервые в своей истории выиграть медали в рамках мирового первенства. Латвийские хоккеисты достойно выступили на групповом этапе мундиаля, сначала крупно проиграв будущим чемпионам, но затем победив чехов и лидеров своей группы швейцарцев. В 1/4 финала сборная Латвии неожиданно для всех переиграла шведскую команду, но в полуфинале ей снова не повезло с канадцами.

Также открытием турнира стала сборная Германии. Немцы заняли четвертое место в группе A, а в четвертьфинале одолели лучшую команду группы B — Швейцарию. В 1/2 финала хоккеисты сборной Германии прошли американцев и попали в финал, проиграв Канаде. Для немцев это первое серебро на чемпионатах мира с 1953 года.

Самым крупным событием ЧМ-2023 по обороту оказался финальный матч между Канадой и Германией, в котором явный фаворит уверенно переиграл соперника со счетом 5:2. На эту игру пришлось 4,2% от всего объема ставок на турнир. В топ-5 по обороту также вошли полуфинальные матчи Канада — Латвия (3,4%) и США — Германия (3%), а также четвертьфинальная встреча Швеции и Латвии (3%) и матч группового этапа Словакия — Канада (2,9%). Меньше всего игрокам были интересны поединки группового этапа Венгрия — Дания, Словения — Словакия и Швейцария — Словения.

Любопытно, что самым прибыльным матчем ЧМ-2023 для PARI оказалась битва будущих чемпионов мира канадцев с норвежцами в рамках группового этапа. В этой игре в упорной борьбе сенсационно победила сборная Норвегии (3:2), хотя основное время матча завершилось ничьей. Норвежцы открыли счет, а затем удвоили преимущество, но канадцам удалось отыграться под занавес встречи. А в овертайме сильнее оказались европейцы. На этот матч пришлось 7,3% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на ЧМ-2023 по хоккею. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли Словакия — Канада (1:2 по буллитам), Швеция — Латвия (1:3), Швейцария — Германия (1:3) и Германия — США (2:3). В свою очередь клиенты больше всего заработали на финальной игре.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах турнира выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 2 147 593 рублей. Игрок поставил 460 857 рублей, собрав экспресс с общим коэффициентом 5.66 и включив в него, помимо футбольных и баскетбольных пари, ставки на победу Канады над Латвией и Швеции над Германией в первом туре группового этапа. Также стоит выделить экспресс, в который вместе со ставкой на баскетбол игрок добавил пари на то, что во втором периоде матча Швейцария — Латвия обе забьют и латвийцы не проиграют. Беттор поставил 108 888 рублей по общему коэффициенту 12.00 и заработал 1 197 768 рублей чистыми.

Самым крупным проигрышем клиентов оказалась ставка в 1 040 000 рублей на то, что Канада обыграет Норвегию и в матче будет максимум пять голов, по коэффициенту 2.20. Также есть беттор, который проиграл 579 248 рублей из-за ставки на Венгрию с форой (+5.5) в игре с США по коэффициенту 1.57. Другой игрок потерял 575 000 рублей, недооценив Латвию: он был уверен в победе Швеции над латвийцами в четвертьфинале.