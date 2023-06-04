Победа Канады над Норвегией принесла клиенту PARI крупнейший выигрыш ЧМ. А США уничтожили ставку почти в 600 000 рублей
Букмекерская компания PARI подвела итоги чемпионата мира-2023 по хоккею, который проходил в Финляндии и Латвии и завершился 28 мая победой сборной Канады. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах хоккейного мундиаля.
Этот чемпионат был богат на сенсации и неожиданности. Больше всех удивила сборная Латвии, которой удалось занять третье место на турнире благодаря победе над США и впервые в своей истории выиграть медали в рамках мирового первенства. Латвийские хоккеисты достойно выступили на групповом этапе мундиаля, сначала крупно проиграв будущим чемпионам, но затем победив чехов и лидеров своей группы швейцарцев. В 1/4 финала сборная Латвии неожиданно для всех переиграла шведскую команду, но в полуфинале ей снова не повезло с канадцами.
Также открытием турнира стала сборная Германии. Немцы заняли четвертое место в группе A, а в четвертьфинале одолели лучшую команду группы B — Швейцарию. В 1/2 финала хоккеисты сборной Германии прошли американцев и попали в финал, проиграв Канаде. Для немцев это первое серебро на чемпионатах мира с 1953 года.
Самым крупным событием ЧМ-2023 по обороту оказался финальный матч между Канадой и Германией, в котором явный фаворит уверенно переиграл соперника со счетом 5:2. На эту игру пришлось 4,2% от всего объема ставок на турнир. В топ-5 по обороту также вошли полуфинальные матчи Канада — Латвия (3,4%) и США — Германия (3%), а также четвертьфинальная встреча Швеции и Латвии (3%) и матч группового этапа Словакия — Канада (2,9%). Меньше всего игрокам были интересны поединки группового этапа Венгрия — Дания, Словения — Словакия и Швейцария — Словения.
Любопытно, что самым прибыльным матчем ЧМ-2023 для PARI оказалась битва будущих чемпионов мира канадцев с норвежцами в рамках группового этапа. В этой игре в упорной борьбе сенсационно победила сборная Норвегии (3:2), хотя основное время матча завершилось ничьей. Норвежцы открыли счет, а затем удвоили преимущество, но канадцам удалось отыграться под занавес встречи. А в овертайме сильнее оказались европейцы. На этот матч пришлось 7,3% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на ЧМ-2023 по хоккею. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли Словакия — Канада (1:2 по буллитам), Швеция — Латвия (1:3), Швейцария — Германия (1:3) и Германия — США (2:3). В свою очередь клиенты больше всего заработали на финальной игре.
Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах турнира выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 2 147 593 рублей. Игрок поставил 460 857 рублей, собрав экспресс с общим коэффициентом 5.66 и включив в него, помимо футбольных и баскетбольных пари, ставки на победу Канады над Латвией и Швеции над Германией в первом туре группового этапа. Также стоит выделить экспресс, в который вместе со ставкой на баскетбол игрок добавил пари на то, что во втором периоде матча Швейцария — Латвия обе забьют и латвийцы не проиграют. Беттор поставил 108 888 рублей по общему коэффициенту 12.00 и заработал 1 197 768 рублей чистыми.
Самым крупным проигрышем клиентов оказалась ставка в 1 040 000 рублей на то, что Канада обыграет Норвегию и в матче будет максимум пять голов, по коэффициенту 2.20. Также есть беттор, который проиграл 579 248 рублей из-за ставки на Венгрию с форой (+5.5) в игре с США по коэффициенту 1.57. Другой игрок потерял 575 000 рублей, недооценив Латвию: он был уверен в победе Швеции над латвийцами в четвертьфинале.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9