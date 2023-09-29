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Сегодня, 20:45

Медведев изгнал Демона с последнего US Open. И сделает это снова, но в Пекине

Прогноз на матч ATP Пекин Алекс де Минаур — Даниил Медведев 30 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

30 сентября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине сыграет с австралийцем Алексом де Минауром по прозвищу Демон. Игра начнется не ранее 08.50 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу Медведева.

Антон Заболотный. ЦСКА не выигрывает семь матчей подряд. Хотя у Чалова и Заболотного уже 12 мячей на двоих

Он же считается абсолютным фаворитом предстоящей игры. На победу Даниила в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Алекса доступен за 3.70 (22%).

Уверены, что Медведев выиграет с запасом? Вариант Ф2(-3.5) гейма оценена в 1.64. Если же вы на стороне де Минаура, возьмите Ф1(+3.5) за 2.17.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.11.

На то, что Медведев выиграет меньше 12.5 гейма, котировка — 1.98. На то, что больше, — 1.83.

Победу российского игрока 2:0 по сетам предложено оформить за 1.79.

В пяти из семи матчей против Даниила Алекс брал хотя бы партию. Если он сделает это снова, сыграет коэффициент 1.98.

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Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Даниил Медведев

Медведев провел безупречный стартовый матч на турнире против Томми Пола — отдал 13-й ракетке планеты всего три гейма. И всего в двух геймах на подаче американца у Даниила не было брейк-пойнтов — тотальное доминирование с его стороны. Видно, что россиянин голоден после финала US Open и хорошо подготовился к соревнованиям в Пекине.

Де Минаур уже потратил достаточно много сил — с трудом прошел в первом раунде Маррея. К тому же с US Open Алекс вылетел как раз от Даниила, который обыграл его в четырех сетах. Думается, первая ракетка России снова достаточно комфортно обыграет австралийца, хоть он и весьма неудобный для него соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) гейма за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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