Медведев изгнал Демона с последнего US Open. И сделает это снова, но в Пекине
30 сентября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине сыграет с австралийцем Алексом де Минауром по прозвищу Демон. Игра начнется не ранее 08.50 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу Медведева.
Он же считается абсолютным фаворитом предстоящей игры. На победу Даниила в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Алекса доступен за 3.70 (22%).
Уверены, что Медведев выиграет с запасом? Вариант Ф2(-3.5) гейма оценена в 1.64. Если же вы на стороне де Минаура, возьмите Ф1(+3.5) за 2.17.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.11.
На то, что Медведев выиграет меньше 12.5 гейма, котировка — 1.98. На то, что больше, — 1.83.
Победу российского игрока 2:0 по сетам предложено оформить за 1.79.
В пяти из семи матчей против Даниила Алекс брал хотя бы партию. Если он сделает это снова, сыграет коэффициент 1.98.
Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Даниил Медведев
Медведев провел безупречный стартовый матч на турнире против Томми Пола — отдал 13-й ракетке планеты всего три гейма. И всего в двух геймах на подаче американца у Даниила не было брейк-пойнтов — тотальное доминирование с его стороны. Видно, что россиянин голоден после финала US Open и хорошо подготовился к соревнованиям в Пекине.
Де Минаур уже потратил достаточно много сил — с трудом прошел в первом раунде Маррея. К тому же с US Open Алекс вылетел как раз от Даниила, который обыграл его в четырех сетах. Думается, первая ракетка России снова достаточно комфортно обыграет австралийца, хоть он и весьма неудобный для него соперник.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) гейма за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1