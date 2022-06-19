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Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: ставки на возможный боксерский бой чемпионов из России

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Артур Бетербиев после боя с Джо Смитом — младшим.
Фото Getty Images

19 июня 2022 года Артур Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита — младшего в сражении за три чемпионских пояса. После победы Бетербиев имеет хорошие шансы получить бой с Дмитрием Биволом — обладателем титула суперчемпиона мира по версии WBA Super. Россиянин в последнем поединке расправился с лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ уже принимает ставки на возможный поединок российских боксеров. По мнению аналитиков, Бивол — небольшой фаворит: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90, это примерно 49.5%% вероятности. Успех Бетербиева оценен теми же 1.90 (49.5%). На ничью предложена котировка 20.0 (1%).

Бивол сам сказал, что хочет встретиться с победителем поединка Бетербиев — Смит. «Прежде всего, это интересный бой. У Бетербиева больше шансов: у него больше ударной мощи и боксерских навыков. У Джо Смита тоже есть удар и большое мужество. Это интересный бой. Хочу встретиться с его победителем», — сказал Дмитрий в интервью DAZN.

Как и Бивол, Бетербиев еще ни разу не проиграл в профессиональной карьере. 37-летний боксер провел 17 поединков и победил во всех, причем в каждом бою — досрочно. В схватке со Смитом-младшим Артур будет защищать два чемпионских пояса: по версии WBC и IBF в полутяжелом весе. Первый пояс он добыл благодаря победе над украинцем Александром Гвоздиком в октябре 2019-го, второй — победой над немцем Энрико Келлингом в ноябре 2017-го.

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Бивол владеет званием чемпиона мира по версии WBA Super: Дмитрий завоевал пояс в поединке с Ленином Кастильо в октябре 2019-го. 31-летний боксер провел на профессиональном ринге 20 боев, каждый из которых выиграл. В отличие от Бетербиева Бивол вырубал оппонентов не так часто: последнюю досрочную победу одержал в марте 2018-го, когда нокаутировал кубинца Салливана Барреру.

После той победы изменился и уровень соперников Дмитрия. В марте 2019-го он встречался с нынешним оппонентом Бетербиева Смитом-младшим. Россиянин очень уверенно победил по очкам: 118-110, 119-109, 119-109.

Бокс
Прогнозы на спорт
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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