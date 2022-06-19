Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: ставки на возможный боксерский бой чемпионов из России

19 июня 2022 года Артур Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита — младшего в сражении за три чемпионских пояса. После победы Бетербиев имеет хорошие шансы получить бой с Дмитрием Биволом — обладателем титула суперчемпиона мира по версии WBA Super. Россиянин в последнем поединке расправился с лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом.

Букмекерская компания БЕТСИТИ уже принимает ставки на возможный поединок российских боксеров. По мнению аналитиков, Бивол — небольшой фаворит: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90, это примерно 49.5%% вероятности. Успех Бетербиева оценен теми же 1.90 (49.5%). На ничью предложена котировка 20.0 (1%).

Бивол сам сказал, что хочет встретиться с победителем поединка Бетербиев — Смит. «Прежде всего, это интересный бой. У Бетербиева больше шансов: у него больше ударной мощи и боксерских навыков. У Джо Смита тоже есть удар и большое мужество. Это интересный бой. Хочу встретиться с его победителем», — сказал Дмитрий в интервью DAZN.

Как и Бивол, Бетербиев еще ни разу не проиграл в профессиональной карьере. 37-летний боксер провел 17 поединков и победил во всех, причем в каждом бою — досрочно. В схватке со Смитом-младшим Артур будет защищать два чемпионских пояса: по версии WBC и IBF в полутяжелом весе. Первый пояс он добыл благодаря победе над украинцем Александром Гвоздиком в октябре 2019-го, второй — победой над немцем Энрико Келлингом в ноябре 2017-го.

Бивол владеет званием чемпиона мира по версии WBA Super: Дмитрий завоевал пояс в поединке с Ленином Кастильо в октябре 2019-го. 31-летний боксер провел на профессиональном ринге 20 боев, каждый из которых выиграл. В отличие от Бетербиева Бивол вырубал оппонентов не так часто: последнюю досрочную победу одержал в марте 2018-го, когда нокаутировал кубинца Салливана Барреру.

После той победы изменился и уровень соперников Дмитрия. В марте 2019-го он встречался с нынешним оппонентом Бетербиева Смитом-младшим. Россиянин очень уверенно победил по очкам: 118-110, 119-109, 119-109.