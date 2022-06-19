Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: ставки на возможный боксерский бой чемпионов из России
19 июня 2022 года Артур Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита — младшего в сражении за три чемпионских пояса. После победы Бетербиев имеет хорошие шансы получить бой с Дмитрием Биволом — обладателем титула суперчемпиона мира по версии WBA Super. Россиянин в последнем поединке расправился с лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом.
Букмекерская компания БЕТСИТИ уже принимает ставки на возможный поединок российских боксеров. По мнению аналитиков, Бивол — небольшой фаворит: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90, это примерно 49.5%% вероятности. Успех Бетербиева оценен теми же 1.90 (49.5%). На ничью предложена котировка 20.0 (1%).
Бивол сам сказал, что хочет встретиться с победителем поединка Бетербиев — Смит. «Прежде всего, это интересный бой. У Бетербиева больше шансов: у него больше ударной мощи и боксерских навыков. У Джо Смита тоже есть удар и большое мужество. Это интересный бой. Хочу встретиться с его победителем», — сказал Дмитрий в интервью DAZN.
Как и Бивол, Бетербиев еще ни разу не проиграл в профессиональной карьере. 37-летний боксер провел 17 поединков и победил во всех, причем в каждом бою — досрочно. В схватке со Смитом-младшим Артур будет защищать два чемпионских пояса: по версии WBC и IBF в полутяжелом весе. Первый пояс он добыл благодаря победе над украинцем Александром Гвоздиком в октябре 2019-го, второй — победой над немцем Энрико Келлингом в ноябре 2017-го.
Бивол владеет званием чемпиона мира по версии WBA Super: Дмитрий завоевал пояс в поединке с Ленином Кастильо в октябре 2019-го. 31-летний боксер провел на профессиональном ринге 20 боев, каждый из которых выиграл. В отличие от Бетербиева Бивол вырубал оппонентов не так часто: последнюю досрочную победу одержал в марте 2018-го, когда нокаутировал кубинца Салливана Барреру.
После той победы изменился и уровень соперников Дмитрия. В марте 2019-го он встречался с нынешним оппонентом Бетербиева Смитом-младшим. Россиянин очень уверенно победил по очкам: 118-110, 119-109, 119-109.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0