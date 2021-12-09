Голы Вернера и Оздоева в матче ЛЧ принесли почти полмиллиона рублей игроку БЕТСИТИ

8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» и «Челси» сыграли вничью со счетом 3:3. Этот результат порадовал многих игроков букмекерской компании БЕТСИТИ. «Спорт-Экспресс» делится информацией о крупных выигрышах с матча.

Вместе со стартовым свистком один из игроков БЕТСИТИ поставил 100 000 рублей на то, что в матче будет минимум пять голов (тотал больше 4.5) с коэффициентом 4.50.

Голы не заставили себя долго ждать — Вернер открыл счет уже на 2-й минуте после розыгрыша углового.

Спустя некоторое время «Зенит» пришел в себя и начал подбираться к воротам соперника. На 38-й минуте Клаудиньо сравнял счет точным ударом головой, а на 41-й Азмун вывел питерцев вперед.

Следом у Сердара был еще один момент отличиться, но он не сумел переиграть Кепу. На перерыв соперники ушли при счете 2:1 в пользу команды Семака.

Второй тайм тоже был ярким, но чуть менее успешным для хозяев. Лукаку сравнял счет на 62-й минуте, а Вернер вывел «Челси» вперед на 85-й.

Сразу после гола немца игрок БЕТСИТИ получил на выплату 450 000 рублей. Чистая прибыль составила 350 000 рублей.

«Зенит» не сдался и сравнял счет, чем порадовал других любителей ставок на спорт и своих поклонников. На 94-й минуте Оздоеву удался отменный удар из-за пределов штрафной — 3:3.

Выделим несколько крупных ставок игроков БЕТСИТИ, которые зашли благодаря этому взятию ворот:

— 120 477 рублей в лайве на то, что «Зенит» забьет третий мяч (при счете 2:2) с коэффициентом 3.50. Игрок получил на выплату 421 669,50 рубля, а чистая прибыль составила 301 192,50 рубля;

— 20 000 рублей на ничью с коэффициентом 7.00. Ставка была сделана при счете 0:1. На выплату игрок получил 140 000 рублей, а чистая прибыль составила 120 000 рублей.

Еще один счастливчик при помощи «Зенита» выиграл почти полмиллиона рублей. Игрок БЕТСИТИ собрал экспресс из двух событий:

— «Зенит» — «Челси», победа «Зенита» в 1-м тайме — коэффициент 5.40;

— «Динамо» Рига — «Амур», победа «Амура» в 1-м периоде — 2.95.

Общий коэффициент: 5.40 x 2.95 = 15.93.

Он поставил 30 000 рублей, а на выплату получил 477 900 рублей. Чистая прибыль составила 447 900 рублей.

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