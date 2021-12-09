9 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» отправится в гости к «Марселю». Встреча пройдет на стадионе «Велодром», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

09.12.2021 | Марсель — Локомотив

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Марселя» можно за 1.45 — это около 67% вероятности. Триумф «Локомотива» оценивается коэффициентом 6.90 (14%), а ничья доступна за 5.00 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «Локомотив» можно выиграть 6900 рублей в случае успеха железнодорожников.

Ф1(-1) доступна за 1.69, а Ф2(+1) — за 2.25.

Также по линии БЕТСИТИ вы можете поставить на один из многих тоталов голов — к примеру:

— тотал больше 2.5 идет за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.34;

— тотал больше 3.5 идет за 2.55, а ТМ 3.5 — за 1.52;

— тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.20.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Противоположный исход доступен за 2.00.

Верите, что «Марсель» может забить три раза или более? Сделать ставку на ИТ1Б (2.5) можно за 2.55.

Шансы «Локомотива» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 3.80.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.10.