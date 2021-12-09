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«Легия» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 9 декабря

11:15
«Спартак» — «Легия». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Легия». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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9 декабря в группе C «Легия» и московский «Спартак» сыграют заключительный тур группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Варшаве на городском стадионе и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

09.12.2021 | Легия - Спартак
 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Легия&raquo;. «Легия» — «Спартак»: без Кастрати поляки не справятся с москвичами

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре победит московский «Спартак». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (26%). Победа польской команды идет в линии за 3.50 (34%).

Ф1(+1) есть за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.70.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 2400.

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.45.

Шансы «Легии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.55.

Уверены, что «Спартак» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.40.

— ТБ 4.5 — 6.20;
— гол в первом тайме: нет — 3.70;
— точный счет: 2:2 — 13.5.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Матвей Леонов все материалы автора
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