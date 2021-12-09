«Легия» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 9 декабря
9 декабря в группе C «Легия» и московский «Спартак» сыграют заключительный тур группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Варшаве на городском стадионе и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре победит московский «Спартак». На него можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (26%). Победа польской команды идет в линии за 3.50 (34%).
Ф1(+1) есть за 1.27, а Ф2(-1) — за 3.70.
При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 2400.
Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.45.
Шансы «Легии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.55.
Уверены, что «Спартак» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.20.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.40.
— ТБ 4.5 — 6.20;
— гол в первом тайме: нет — 3.70;
— точный счет: 2:2 — 13.5.
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