«Гавр» — «Ланс»: кроваво-золотые ожили и доставят команде Кузяева проблемы
20 октября в девятом туре чемпионата Франции Далер Кузяев и «Гавр» примут вице-чемпиона минувшего розыгрыша — «Ланс». Поединок состоится на «Стад Океан». Арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех «Ланса» можно с коэффициентом 1.82, это около 52% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 4.67 (21%). Ничья доступна за 3.68 (27%).
На старте сезона кроваво-золотые уступили в трех выездах из четырех. Непоражение «Гавра» на «Стад Океан» идет за 2.05.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.80. Вариант «обе забьют» оценен за 1.96, обратный рынок — за 1.86.
В восьми турах лиги 1 Далер Кузяев отметился двумя голами. Точный выстрел россиянина в ворота «артезианцев» можно взять за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Ланс»
Кроваво-золотые стали главной сенсацией минувшего розыгрыша — отстали от «ПСЖ» всего на одно очко и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Но начало нынешней кампании «артезианцы» завалили: четыре поражения и ничья. Все наладилось после старта в главном еврокубке: «Ланс» поделил очки с «Севильей» (1:1), а следом одолел «Тулузу» (2:1), «Страсбур» (1:0) и лондонский «Арсенал» (2:1). Перед международной паузой коллектив Франка Эза разошелся «миром» с «Лиллем» (1:1) и довел беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.
«Гавр» в двух последних поединках влетел «Лиллю» и «Марселю» с общим счетом 0:5. Справиться с набравшим ход вице-чемпионом у Далера Кузяева и компании вряд ли получится. Правда, разгрома хозяев тоже ждать не стоит: три матча кроваво-золотых из пяти на отрезке без поражений получились «низовыми».
Рекомендуемая ставка: «Ланс» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1