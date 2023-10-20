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«Гавр» — «Ланс»: кроваво-золотые ожили и доставят команде Кузяева проблемы

Прогноз на матч лиги 1 «Гавр» — «Ланс» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press

20 октября в девятом туре чемпионата Франции Далер Кузяев и «Гавр» примут вице-чемпиона минувшего розыгрыша — «Ланс». Поединок состоится на «Стад Океан». Арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
20 окт, 22:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Ланс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на три очка: поставить на успех «Ланса» можно с коэффициентом 1.82, это около 52% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 4.67 (21%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

На старте сезона кроваво-золотые уступили в трех выездах из четырех. Непоражение «Гавра» на «Стад Океан» идет за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.80. Вариант «обе забьют» оценен за 1.96, обратный рынок — за 1.86.

В восьми турах лиги 1 Далер Кузяев отметился двумя голами. Точный выстрел россиянина в ворота «артезианцев» можно взять за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Ланс»

Кроваво-золотые стали главной сенсацией минувшего розыгрыша — отстали от «ПСЖ» всего на одно очко и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Но начало нынешней кампании «артезианцы» завалили: четыре поражения и ничья. Все наладилось после старта в главном еврокубке: «Ланс» поделил очки с «Севильей» (1:1), а следом одолел «Тулузу» (2:1), «Страсбур» (1:0) и лондонский «Арсенал» (2:1). Перед международной паузой коллектив Франка Эза разошелся «миром» с «Лиллем» (1:1) и довел беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.

«Гавр» в двух последних поединках влетел «Лиллю» и «Марселю» с общим счетом 0:5. Справиться с набравшим ход вице-чемпионом у Далера Кузяева и компании вряд ли получится. Правда, разгрома хозяев тоже ждать не стоит: три матча кроваво-золотых из пяти на отрезке без поражений получились «низовыми».

Рекомендуемая ставка: «Ланс» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.

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Далер Кузяев
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК Ланс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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ЦСКА

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