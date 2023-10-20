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«Боруссия Дортмунд» — «Вердер»: Ройс и компания не станут церемониться с «музыкантами»

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

20 октября «Боруссия» встретится с «Вердером» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок восьмого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Феликса Бриха в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
20 окт, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вердер

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Триумф зелено-белых предложен с котировкой 8.25 (12%). Ничья оценена в 6.17 (16%).

Успех «Боруссии» с форой (-1.5) идет за 1.82. Если предполагаете, что «Вердер» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 2.04.

«Обе забьют» дали за 1.61, обратный вариант — за 2.32.

Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.49, ТМ 3 — за 2.68.

В предыдущем туре «Дортмунд» в результативной перестрелке одолел «Унион Берлин» (4:2). Индивидуальный тотал черно-желтых больше 2.5 мяча имеется за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Вердер»

Черно-желтые пока ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в бундеслиге — три победы и ничья. Парням Эдина Терзича не покорился только «Ханденхайм» (2:2). В последнем туре перед перерывом на сборные дортмундцы ярко прихлопнули «Унион Берлин» (4:2). Если Марко Ройс и компания не поскупились на голы в поединке с участником Лиги чемпионов, то вряд ли они пожалеют одного из аутсайдеров — в таблице бременцы плетутся пятыми с конца, а в трех выездах текущего сезона проиграли с общим счетом 4:9.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 3.5 за 2.10.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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