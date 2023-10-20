«Боруссия Дортмунд» — «Вердер»: где смотреть матч бундеслиги 20 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
20 октября в восьмом туре бундеслиги «Вердер» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Феликса Бриха. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Ничья оценена в 6.17 (16%). Триумф «Вердера» предложен с котировкой 8.25 (12%).
Последняя разборка соперников на «Сигнал Идуна Парк» закончилась победой бременцев (3:2). Если считаете, что гости снова как минимум не уступят, вас ждет рынок Х2 за 3.50.
Тотал больше трех голов дали за 1.49, ТМ 3 представлен за 2.68.
Опцию «обе забьют» можно взять за 1.61, обратный вариант — за 2.32.
«Боруссия» не пропустила в трех из пяти домашних поединков. Еще один «сухарь» дортмундцев доступен за 2.56.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера или Никласа Фюллкруга. Голы в их исполнении идут за 1.92.
Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1