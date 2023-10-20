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«Боруссия Дортмунд» — «Вердер»: где смотреть матч бундеслиги 20 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 20 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Никлас Фюллкруг («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

20 октября в восьмом туре бундеслиги «Вердер» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Феликса Бриха. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
20 окт, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Вердер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.33, это около 72% вероятности. Ничья оценена в 6.17 (16%). Триумф «Вердера» предложен с котировкой 8.25 (12%).

Последняя разборка соперников на «Сигнал Идуна Парк» закончилась победой бременцев (3:2). Если считаете, что гости снова как минимум не уступят, вас ждет рынок Х2 за 3.50.

Тотал больше трех голов дали за 1.49, ТМ 3 представлен за 2.68.

Опцию «обе забьют» можно взять за 1.61, обратный вариант — за 2.32.

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«Боруссия» не пропустила в трех из пяти домашних поединков. Еще один «сухарь» дортмундцев доступен за 2.56.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера или Никласа Фюллкруга. Голы в их исполнении идут за 1.92.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

  • 2:1 — за 8.50;

  • 2:0 — за 8.75;

  • 3:0 и 3:1 — за 9.50;

  • 1:0 — за 11.50;

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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