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«Фулхэм» — «Арсенал»: команды нажмут на газ в лондонском дерби

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 31 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 декабря в АПЛ состоится лондонское дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируется. Рассудит команды арбитр Джошуа Смит.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
31 дек, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Арсенал

«Арсенал» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.50, это порядка 67% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.54 (22%), успех «Фулхэма» — за 6.32 (11%).

Если хозяева не уступят (1Х), сыграет котировка 2.68.

Верите, что «канониры» победят разгромно? Их выигрыш с форой (-1.5) гола можно оформить за 2.39. Или подстрахуйте «дачников» с (+1.5) за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча выставлен в линии за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Вариант «обе забьют» идет за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 и 2:0 в пользу гостей — за 7.37;

  • ничья 1:1 — за 8.25.

Трент Александр-Арнолд и&nbsp;Энтони Гордон. «Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Арсенал»

«Арсенал» занимает седьмое место в АПЛ по результативности — в среднем «канониры» забивают 1.89 мяча за 90 минут. «Фулхэм» — один из самых атакующих клубов нижней половины таблицы. Поэтому удивительно, что на «верх» в предстоящей игре выставлен такой высокий коэффициент, как 1.73. Его однозначно стоит взять, потому что гости будут еще и злы после поражения и нереализованных моментов в последней игре с «Вест Хэмом».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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«Тоттенхэм» — «Борнмут»: оборона хозяев не остановит разогнавшегося аутсайдера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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