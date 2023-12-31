«Тоттенхэм» — «Борнмут»: оборона хозяев не остановит разогнавшегося аутсайдера
В канун Нового года 31 декабря лондонский «Тоттенхэм» сыграет дома с «Борнмутом». Встреча 20-го тура АПЛ состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в России легально доступна не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Тоттенхэм» заберет три очка. На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 1.79, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья идет за 4.47 (19%), успех «Борнмута» — за чуть меньше 3.97 (25%).
На то, что гости не уступят, котировка — 2.12. «Вишни», кстати, не проигрывают уже семь матчей кряду.
Тотал больше 2.5 гола оценен невысокими 1.32, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.82 или ТМ 3.5 — за 1.98.
«Борнмут» забил минимум дважды в семи последних играх: ИТБ2 (1.5) идет за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу лондонцев за 8.75.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Борнмут»
«Борнмут» в последние недели показывает максимально бодрый и результативный футбол: на его счету шесть побед и ничья в семи матчах с разницей мячей 18:5. На этом отрезке «вишни» забивали хотя бы два гола каждому сопернику, среди которых были «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». «Тоттенхэму», сыгравший на ноль лишь раз в предыдущих десяти встречах и у которого есть кадровые проблемы в обороне (травмированы Ромеро и Ван де Вен), должен быть готов пропустить пару мячей.
Рекомендуемая ставка: «Борнмут» забьет два и более мяча за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5