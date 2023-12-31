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«Тоттенхэм» — «Борнмут»: оборона хозяев не остановит разогнавшегося аутсайдера

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» 31 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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В канун Нового года 31 декабря лондонский «Тоттенхэм» сыграет дома с «Борнмутом». Встреча 20-го тура АПЛ состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в России легально доступна не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
31 дек, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Борнмут

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Тоттенхэм» заберет три очка. На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 1.79, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья идет за 4.47 (19%), успех «Борнмута» — за чуть меньше 3.97 (25%).

На то, что гости не уступят, котировка — 2.12. «Вишни», кстати, не проигрывают уже семь матчей кряду.

Тотал больше 2.5 гола оценен невысокими 1.32, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.82 или ТМ 3.5 — за 1.98.

«Борнмут» забил минимум дважды в семи последних играх: ИТБ2 (1.5) идет за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу лондонцев за 8.75.

Трент Александр-Арнолд и&nbsp;Энтони Гордон. «Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Борнмут»

«Борнмут» в последние недели показывает максимально бодрый и результативный футбол: на его счету шесть побед и ничья в семи матчах с разницей мячей 18:5. На этом отрезке «вишни» забивали хотя бы два гола каждому сопернику, среди которых были «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». «Тоттенхэму», сыгравший на ноль лишь раз в предыдущих десяти встречах и у которого есть кадровые проблемы в обороне (травмированы Ромеро и Ван де Вен), должен быть готов пропустить пару мячей.

Рекомендуемая ставка: «Борнмут» забьет два и более мяча за 2.13.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
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