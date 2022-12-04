Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Четвертого декабря сборная Франции, победитель прошлого чемпионата мира, проведет первый матч в рамках плей-офф турнира в Катаре. Соперник «Трехцветных» — Польша, игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидье Дешама фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Успех поляков предложен с фантастической котировкой 11.5 (8%), ничья идет за 5.30 (18%).

Ждете легкую победу Франции? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Трехцветных» при благополучном исходе принесет 1330 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество французов:

• успех 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 5.70;

• разгром 3:0 — за 7.40.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Франция на групповом этапе наколотила шесть мячей, в среднем — по два гола за игру. Индивидуальный тотал коллектива Дешама больше 1.5 мяча можно взять за 1.51, ИТМ1 (1.5) — за 2.55.

Эти рынки на поляков доступны за 6.30 и 1.12. «Красные орлы» за три матча вымучили лишь два гола.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Польша с большим трудом приземлилась на второй строчке в группе и вышла в плей-офф. «Красные орлы» обыграли только Саудовскую Аравию, которая владела серьезным преимуществом и упустила много моментов (ноль голов при xG 1.7). Полякам сильно везло, соперники не забили им два 11-метровых.

Французы же без проблем гарантировали выход в 1/8 финала после двух побед подряд. «Трехцветные» мощно проявили себя в атаке: вонзили шесть мячей за три тура. Особенно ярко выступил Килиан Мбаппе — нападающий «ПСЖ» настрелял 3+1 по системе «гол+пас» и явно находится в отличной форме. Также два гола оформил Оливье Жиру. Команда Дидье Дешама находится в хорошем состоянии и выглядит серьезным фаворитом матча с Польшей.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.