Франция — Польша: прогноз на матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года
Четвертого декабря сборная Франции, победитель прошлого чемпионата мира, проведет первый матч в рамках плей-офф турнира в Катаре. Соперник «Трехцветных» — Польша, игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидье Дешама фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Успех поляков предложен с фантастической котировкой 11.5 (8%), ничья идет за 5.30 (18%).
Ждете легкую победу Франции? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Трехцветных» при благополучном исходе принесет 1330 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество французов:
• успех 2:0 идет за 5.30;
• 1:0 — за 5.70;
• разгром 3:0 — за 7.40.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.
Франция на групповом этапе наколотила шесть мячей, в среднем — по два гола за игру. Индивидуальный тотал коллектива Дешама больше 1.5 мяча можно взять за 1.51, ИТМ1 (1.5) — за 2.55.
Эти рынки на поляков доступны за 6.30 и 1.12. «Красные орлы» за три матча вымучили лишь два гола.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года
Польша с большим трудом приземлилась на второй строчке в группе и вышла в плей-офф. «Красные орлы» обыграли только Саудовскую Аравию, которая владела серьезным преимуществом и упустила много моментов (ноль голов при xG 1.7). Полякам сильно везло, соперники не забили им два 11-метровых.
Французы же без проблем гарантировали выход в 1/8 финала после двух побед подряд. «Трехцветные» мощно проявили себя в атаке: вонзили шесть мячей за три тура. Особенно ярко выступил Килиан Мбаппе — нападающий «ПСЖ» настрелял 3+1 по системе «гол+пас» и явно находится в отличной форме. Также два гола оформил Оливье Жиру. Команда Дидье Дешама находится в хорошем состоянии и выглядит серьезным фаворитом матча с Польшей.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2