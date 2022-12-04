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Франция — Польша: прогноз на матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Антуан Гризманн в матче против Туниса.
Фото Global Look Press

Четвертого декабря сборная Франции, победитель прошлого чемпионата мира, проведет первый матч в рамках плей-офф турнира в Катаре. Соперник «Трехцветных» — Польша, игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Арбитр Хесус Валенсуэла даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Дидье Дешама фаворитом: поставить на победу французов в основное время можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Успех поляков предложен с фантастической котировкой 11.5 (8%), ничья идет за 5.30 (18%).

Ждете легкую победу Франции? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Трехцветных» при благополучном исходе принесет 1330 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество французов:

• успех 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 5.70;

• разгром 3:0 — за 7.40.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Франция на групповом этапе наколотила шесть мячей, в среднем — по два гола за игру. Индивидуальный тотал коллектива Дешама больше 1.5 мяча можно взять за 1.51, ИТМ1 (1.5) — за 2.55.

Эти рынки на поляков доступны за 6.30 и 1.12. «Красные орлы» за три матча вымучили лишь два гола.

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Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Польша с большим трудом приземлилась на второй строчке в группе и вышла в плей-офф. «Красные орлы» обыграли только Саудовскую Аравию, которая владела серьезным преимуществом и упустила много моментов (ноль голов при xG 1.7). Полякам сильно везло, соперники не забили им два 11-метровых.

Французы же без проблем гарантировали выход в 1/8 финала после двух побед подряд. «Трехцветные» мощно проявили себя в атаке: вонзили шесть мячей за три тура. Особенно ярко выступил Килиан Мбаппе — нападающий «ПСЖ» настрелял 3+1 по системе «гол+пас» и явно находится в отличной форме. Также два гола оформил Оливье Жиру. Команда Дидье Дешама находится в хорошем состоянии и выглядит серьезным фаворитом матча с Польшей.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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