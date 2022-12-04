Прогноз на матч чемпионата мира Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года

4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре один из главных фаворитов турнира Англия встретится с Сенегалом. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток сальвадорца Ивана Бартона прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru вместе с телеканалами «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, англичане — однозначные фавориты матча: поставить на победу «Трех львов» в основное время можно с коэффициентом 1.53, это около 64% вероятности. Успех сенегальцев предложен с котировкой 8.20 (11%), даже ничья доступна за меньшие 4.00 (25%).

Думаете, что за 90 минут команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество команды Гарета Саутгейта:

• победа Англии 1:0 идет за 4.80;

• 2:0 — за 5.70;

• ничья 1:1 — за 7.40.

Аналитики не думают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен с серьезной котировкой 2.38, ТМ 2.5 доступен за 1.65.

Англичане результативно провели групповой этап, за который оформили девять мячей. Индивидуальный тотал «Трех львов» больше 1.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.96.

Эти рынки на Сенегал предложены за 5.20 и 1.16.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Англия — Сенегал 4 декабря 2022 года

Англия наколотила за групповой этап девять мячей, но все — в ворота не убедивших в Катаре Ирана и Уэльса. В матче с более конкурентными США «Три льва» не забили ни одного мяча: в целом в 2022-м команда Гарета Саутгейта мало забивает в важных матчах — в Лиге наций дважды не вскрыла Венгрию и Италию. Сенегал же умеет засушивать матчи, что команда показала в игре с Нидерландами — голландцы вскрыли «Львов Теранги» только после 80-й минуте во многом из-за ошибок вратаря Эдуара Менди.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.61.