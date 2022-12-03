Франция — Польша: Мбаппе и Гризманн помогут Левандовски запаковать чемоданы
4 декабря сборная Франции стартует в плей-офф чемпионата мира, а их соперником по 1/8 финала станет команда Польши. Сражение Мбаппе с Левандовски пройдет на стадионе «Эль-Тумама», начнется оно в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в поляков. Поставить на них можно за 13.0, это всего 7% вероятности успеха. А вот Франция — безусловный фаворит встречи, ее победа в основное время оценена в 1.29 (77%). Ничью можно взять за 5.80 (16%).
Если считаете, что Левандовски и Ко не уступят в основное время матча, оформите ставку за 4.00.
Коэффициент на проход Франции в четвертьфинал — всего 1.05, на Польшу — 6.80.
Улучшить котировку на победу французов или добавить шансов полякам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 2.00.
В матчах основного состава «Трехцветных» (с Тунисом играл дубль) на этом ЧМ всегда проходил «верх» по голам. В плей-офф Дешам вряд ли выпустит резервистов, поэтому ждем результативную встречу. ТБ 2.5 мяча предложен за 1.85.
Вариант «обе забьют» эксперты отметают, коэффициент на него — 2.45.
Наиболее вероятный счет встречи — 2:0 в пользу французов за 5.20.
Франция — Польша: прогноз и анализ матча чемпионата мира 4 декабря 2022 года
Удивительно, как ударно и даже нагло Франция отыграла на групповом этапе. Ведь команда приехала на мундиаль в отвратительном состоянии: накануне выиграла один из шести матчей Лиги наций и почти вылетела в дивизионом ниже. Вдобавок головной болью для Дешама стали травмы — еще до турнира из-за выбыли Погба, Канте и Нкунку, а уже в Катаре стали недоступны Карим Бензема и Люка Эрнандес.
Но французов это не надломило. Они разнесли Австралию (4:1), потом одолели датчан (2:1, будто и не было двух поражений за полгода от них в Лиге наций), а в третьем матче резервом уступили Тунису (0:1). Как показывает практика, это часто приводит к печальным последствиям: вспомнить хотя бы отдых «Барселоны» накануне ответного матча ЛЧ против «Ливерпуля», который завершился со счетом 0:4. Но вряд ли Дешам верит в приметы на таком уровне, зато в его распоряжении теперь отдохнувшие Мбаппе и остальные лидеры.
Об игре Польши на этом чемпионате мира можно сказать мало хорошего. В плей-офф она пробилась, опередив Мексику по лучшей разнице мячей. Команда Чеслава Михневича не показала цельной игры и выдающихся результатов — единственная победа над Саудовской Аравией (2:0) была вырвана на зубах. А Роберт Левандовски подтвердил, что в сборной не так силен, как в клубе, — в трех играх оформил 1+1.
У Роберта 77 голов в 130 матчах за Польшу — впечатляет, если не углубляться в детали. В ворота топовых сборных из них забито меньше десяти: дважды огорчил Германию, по разу — Испанию, Бельгию и Португалию. Трижды Левандовски забил датчанам, но тогда они еще не были хороши.
Большинство голов за сборную Роберт оформил командам уровня Латвии, Сан-Марино и Гибралтара. В матче с Аргентиной он опять не блистал и, скорее всего, вновь померкнет на фоне французов. А без главной звезды у поляков практически некому забивать — если считаете, что Франция не пропустит, оформите ставку за 1.70.
Прогноз и ставка на матч Франция — Польша
Польша страдала в атаке на протяжении всего турнира (несколько ярких вспышек было только в игре с Саудовской Аравией). Левандовски так и не проявил себя лидером команды — в действительно важных играх он растворился.
Франция, как и Аргентина, вынудит Роберта играть даже не в середине поля, а еще ниже. Команда Дешама умеет это делать: в двух матчах из трех на групповом этапе она владела мячом больше 60% времени, а совокупно за три игры нанесла 52 удара по воротам соперников. Польша же владела мячом на турнире в среднем 30% - она не откажутся от своего стиля. Только вот Месси и Ко уже показали, что даже при такой игре оборону поляков можно легко вспарывать даже через центральную зону.
Проблем у «Трехцветных» нет: Мбаппе феерит (один из лучших бомбардир турнира с тремя голами), еще один отличный мундиаль проводит Гризманн, на подхвате всегда есть Жиру. Высока вероятность, что французы не испугаются плотной обороны соперника и огорчат его минимум дважды.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2