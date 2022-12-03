Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:00

Аргентина — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

3 декабря в 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Австралии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени, насладиться им в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Аргентина
Австралия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи аргентинцев. Поставить на них можно всего за 1.24 — это примерно 82% вероятности. Ничья доступна за 6.70 (11%), победа австралийцев — за огромные 14.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6700 рублей.

Австралийцы победили на групповом этапе крепкие Данию и Тунис. Если считаете, что им по силам не проиграть в основное время Аргентине, оформите ставку за 4.60.

В матче можно поставить на проход в четвертьфинал. Шансы Аргентины оценили котировкой 1.11, австралийцев — 8.10.

Лионель Месси. Аргентина — Австралия: Месси и Ко уверенно влетят в четвертьфинал ЧМ

Улучшить котировку на победу аргентинцев или добавить шансов Австралии можно при помощи форы: Ф1 (-1.5) доступна за 1.75, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Команды совокупно сыграли на турнире шесть матчей, но лишь в двух из них прошел «верх» по голам и также в двух сыграла ставка на «обе забьют». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.88, на «обе забьют — нет» за 1.46.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 4.90;

• 1:0 — за 5.50;

• 3:0 — за 6.50.

0
Читайте также
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Еврокомиссия раскрыла подробности ценового потолка на нефть из России
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — США: где смотреть матч чемпионата мира 3 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости