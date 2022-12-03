3 декабря в 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Австралии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени, насладиться им в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи аргентинцев. Поставить на них можно всего за 1.24 — это примерно 82% вероятности. Ничья доступна за 6.70 (11%), победа австралийцев — за огромные 14.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6700 рублей.

Австралийцы победили на групповом этапе крепкие Данию и Тунис. Если считаете, что им по силам не проиграть в основное время Аргентине, оформите ставку за 4.60.

В матче можно поставить на проход в четвертьфинал. Шансы Аргентины оценили котировкой 1.11, австралийцев — 8.10.

Улучшить котировку на победу аргентинцев или добавить шансов Австралии можно при помощи форы: Ф1 (-1.5) доступна за 1.75, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Команды совокупно сыграли на турнире шесть матчей, но лишь в двух из них прошел «верх» по голам и также в двух сыграла ставка на «обе забьют». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.88, на «обе забьют — нет» за 1.46.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 4.90;

• 1:0 — за 5.50;

• 3:0 — за 6.50.