5 апреля в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в букмекерской компании Winline. Пока в счете ведет команда Андрея Разина — 1-0.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами встречи. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (20%), успех «Авто» — за 3.35 (30%).

На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, предложено заключить пари за 1.86.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.02. Если команды не обменяются голами, сыграет ставка за 5.00.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ оценен в 1.60, «Автомобилиста» — в 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

«Металлург» силен дома — несмотря на пустоты на трибунах, выиграл первый матч серии с «Авто», а всего из 20 последних встреч в Магнитогорске 18 завершил в свою пользу. Вот и вторая игра, скорее всего, пройдет под диктовку хозяев. Они интереснее смотрелись два дня назад (в том числе за счет удалений у соперника) и заслуженно победили, получив стартовый запас прочности. Плюс стоит отметить, что екатеринбуржцы не выигрывают на льду «Магнитки» уже четыре матча кряду.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.02.

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