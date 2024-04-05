«Металлург» — «Автомобилист»: магия домашнего льда снова поможет «Магнитке»
5 апреля в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в букмекерской компании Winline. Пока в счете ведет команда Андрея Разина — 1-0.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами встречи. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (20%), успех «Авто» — за 3.35 (30%).
На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, предложено заключить пари за 1.86.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.02. Если команды не обменяются голами, сыграет ставка за 5.00.
Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ оценен в 1.60, «Автомобилиста» — в 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»
«Металлург» силен дома — несмотря на пустоты на трибунах, выиграл первый матч серии с «Авто», а всего из 20 последних встреч в Магнитогорске 18 завершил в свою пользу. Вот и вторая игра, скорее всего, пройдет под диктовку хозяев. Они интереснее смотрелись два дня назад (в том числе за счет удалений у соперника) и заслуженно победили, получив стартовый запас прочности. Плюс стоит отметить, что екатеринбуржцы не выигрывают на льду «Магнитки» уже четыре матча кряду.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5