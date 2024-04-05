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«Металлург» — «Автомобилист»: магия домашнего льда снова поможет «Магнитке»

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 5 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 апреля в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.45 мск будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в букмекерской компании Winline. Пока в счете ведет команда Андрея Разина — 1-0.

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Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами встречи. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (20%), успех «Авто» — за 3.35 (30%).

На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, предложено заключить пари за 1.86.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.02. Если команды не обменяются голами, сыграет ставка за 5.00.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ оценен в 1.60, «Автомобилиста» — в 2.36.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

«Металлург» силен дома — несмотря на пустоты на трибунах, выиграл первый матч серии с «Авто», а всего из 20 последних встреч в Магнитогорске 18 завершил в свою пользу. Вот и вторая игра, скорее всего, пройдет под диктовку хозяев. Они интереснее смотрелись два дня назад (в том числе за счет удалений у соперника) и заслуженно победили, получив стартовый запас прочности. Плюс стоит отметить, что екатеринбуржцы не выигрывают на льду «Магнитки» уже четыре матча кряду.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.02.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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