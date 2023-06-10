«Флорида» — «Вегас»: прогноз на финал НХЛ 11 июня 2023 года
11 июня пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой сошлись «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Пока «Золотые рыцари» минимально ведут (2:1), но предстоящая встреча пройдет на льду команды Пола Мориса «Эф-Эл-Эй Лайв Арены». Начало игры запланировано на 3.00 по московскому времени. В России невозможно легально наблюдать за НХЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев шансы слегка предпочтительнее: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 40% вероятности. Выигрыш «Вегаса» доступен с котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).
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Предыдущая встреча завершилась только в овертайме — «Пантеры» дожали соперника (3:2) и сократили отставание в серии. Поставить еще на один успех хозяев с учетом дополнительного времени можно за 1.81, этот рынок на гостей предложен за 2.00.
Серия пока получается достаточно результативной: в первых двух встречах команды на двоих забрасывали минимум семь шайб и только в предыдущей остановились на четырех в основное время. Тотал больше 5.5 гола доступен за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.02.
Итоговый триумф «Флориды» в Кубке Стэнли оценен в 3.09, «Вегаса» — в 1.37.
Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас»
«Пантеры» пока выглядят серьезными аутсайдерами: команда Сергея Бобровского вчистую проиграла две первые встречи (2:5 и 2:7), а в стартовом домашнем поединке победила лишь в овертайме. Причем даже в выигранном матче «Флорида» не выглядела сильнее оппонента, который немного превзошел соперника по броскам в створ (27 против 23), выигранным вбрасываниям (34 на 31), а также выпустил еще 31 бросок, впоследствии заблокированный «Пантерами».
Также никуда не исчезли проблемы «Флориды» с удалениями: в третьем матче хозяева снова удалялись чаще (16 против 14 штрафных минут), но хотя бы избежали 10-минутных наказаний, как это происходило в первых двух матчах серии.
Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9