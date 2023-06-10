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«Флорида» — «Вегас»: прогноз на финал НХЛ 11 июня 2023 года

Прогноз на финал НХЛ «Флорида» — «Вегас» 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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«Флорида» — «Вегас», третий матч финала.
Фото Твиттер «Вегаса», Twitter

11 июня пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой сошлись «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Пока «Золотые рыцари» минимально ведут (2:1), но предстоящая встреча пройдет на льду команды Пола Мориса «Эф-Эл-Эй Лайв Арены». Начало игры запланировано на 3.00 по московскому времени. В России невозможно легально наблюдать за НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев шансы слегка предпочтительнее: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 40% вероятности. Выигрыш «Вегаса» доступен с котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

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Предыдущая встреча завершилась только в овертайме — «Пантеры» дожали соперника (3:2) и сократили отставание в серии. Поставить еще на один успех хозяев с учетом дополнительного времени можно за 1.81, этот рынок на гостей предложен за 2.00.

Серия пока получается достаточно результативной: в первых двух встречах команды на двоих забрасывали минимум семь шайб и только в предыдущей остановились на четырех в основное время. Тотал больше 5.5 гола доступен за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.02.

Итоговый триумф «Флориды» в Кубке Стэнли оценен в 3.09, «Вегаса» — в 1.37.

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Прогноз и ставка на матч финала НХЛ «Флорида» — «Вегас»

«Пантеры» пока выглядят серьезными аутсайдерами: команда Сергея Бобровского вчистую проиграла две первые встречи (2:5 и 2:7), а в стартовом домашнем поединке победила лишь в овертайме. Причем даже в выигранном матче «Флорида» не выглядела сильнее оппонента, который немного превзошел соперника по броскам в створ (27 против 23), выигранным вбрасываниям (34 на 31), а также выпустил еще 31 бросок, впоследствии заблокированный «Пантерами».

Также никуда не исчезли проблемы «Флориды» с удалениями: в третьем матче хозяева снова удалялись чаще (16 против 14 штрафных минут), но хотя бы избежали 10-минутных наказаний, как это происходило в первых двух матчах серии.

Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.00.

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«Факел» — «Енисей»: прогноз на стыковой матч 10 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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